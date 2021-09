Les Jonas Brothers partagent le dernier single « Qui est dans ta tête ? »

Poursuivant leur séquence de singles à chaud, les Jonas Brothers ont partagé leur dernier morceau “Who’s In Your Head?” La chanson entraînante a été la première taquiné lorsque le trio pop a interprété la chanson à l’amphithéâtre Red Rocks dans le Colorado lors de leur tournée actuelle début septembre.

« Qui est dans ta tête ? » brosse un tableau sceptique d’une relation alors que le groupe s’efforce de déchiffrer qui occupe les pensées d’un partenaire qui semble distrait par des relations passées. « J’entends les murmures chaque nuit/Même quand je rêve/Maintenant, dis-moi, bébé, ça te dérangerait ? » Nick réfléchit juste avant que le refrain ne retentisse.

“Je veux savoir qui est dans ta tête ?/Voler ton cœur pendant que je saigne encore/Qui est dans ton lit ?/Enveloppé dans tes bras pendant que je ne dors pas/Je me suis perdu dans ton halo (Halo)/Je Je veux juste savoir/savoir qui est dans ta tête, dans ta tête », proposent Joe et Nick sur le refrain.

« Qui est dans ta tête ? » est le troisième single des Jonas Brothers à sortir cette année. Au début de 2021, le groupe a fait équipe avec le super producteur et DJ Marshmello pour le morceau « Leave Before You Love Me ». Le single, sorti en mai, a atteint la 19e place du Billboard Hot 100, devenant leur 11e entrée dans les charts. Puis, au cours de l’été, les Jonas Brothers ont partagé «Rappelez-vous ceci» dans le cadre des festivités entourant la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo.

Les chansons ont déjà été ajoutées à la setlist du groupe pour leur voyage actuel sur la route, le Rappelez-vous ceci visiter. Ils jouent actuellement des spectacles à travers l’Amérique avec la star de la musique country Kelsey Ballerini en première partie. La tournée a débuté fin août et se terminera à Los Angeles lors de l’emblématique Hollywood Bowl le 27 octobre.

Diffusez ou achetez « Qui est dans ta tête ? »