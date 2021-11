AÉROSMITHl’album de 1975 « Jouets dans le grenier » a été certifié neuf fois platine par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes supérieures à neuf millions d’exemplaires. De plus, cinq des singles du groupe ont également été officiellement certifiés or, platine ou multi-platine par le RIAA.

Les RIAA a développé son programme de prix d’or et de platine en 1958 pour honorer les artistes et créer une norme permettant de mesurer le succès commercial d’un enregistrement sonore. Le programme a déposé le disque d’or et officialisé la pratique de l’industrie consistant à remettre des prix aux artistes pour leurs réalisations en matière de vente de musique.

Actuellement, le RIAA décerne un prix d’or pour 500 000 unités vendues, un prix de platine pour 1 million d’unités vendues et un prix de diamant pour plus de 10 millions d’unités vendues.

À l’ère du streaming, chaque vente d’album numérique permanent ou d’album physique compte pour 1 unité à des fins de certification, 10 téléchargements de pistes permanentes de l’album comptent pour 1 unité à des fins de certification et 1 500 flux audio et/ou vidéo à la demande de l’album compte pour 1 unité. Pour les chansons, 150 flux audio et/ou vidéo à la demande comptent pour 1 unité à des fins de certification.

Nouvellement certifié AÉROSMITH titres :

Album:

* « Jouets dans le grenier » (1975) (neuf fois platine)

Simple:

* « Je ne veux rien rater » (1998) (cinq fois platine)



* » Douce émotion « (1975) (trois fois platine)



* « Prend cette voie » (1975) (platine)



* « Blasé » (2000) (or)



* « Rose » (1997) (or)

En août dernier, AÉROSMITH et Groupe de musique universel (UMG), a annoncé une alliance mondiale couvrant l’ensemble de la discographie, des produits dérivés et des projets audio-vidéo du groupe emblématique. Pour la première fois, en 2022, tous AÉROSMITHLes enregistrements emblématiques de seront réunis en un seul endroit pour coïncider avec le 50e anniversaire du groupe grâce à un nouveau partenariat à multiples facettes avec UMG. En plus de soutenir le catalogue consolidé du groupe, ce partenariat profitera également d’un accès sans précédent à l’histoire « Coffres Vindaloo » et archives personnelles des membres du groupe Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford, qui aidera activement à organiser leurs collections de musique, de photos, de séquences vidéo, d’œuvres d’art, de journaux, de listes de chansons et de souvenirs. Les prochaines sorties offriront aux fans un accès à des joyaux jamais vus et entendus auparavant, qui consolideront davantage la position du groupe comme l’un des groupes de rock les plus révolutionnaires et les plus respectueux de l’histoire.

AÉROSMITH a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2001.

Comme le groupe a été fondé à Boston en 1970, le 13 avril a été déclaré « Aerosmith Day » dans le Massachusetts par l’ancien gouverneur Guillaume Soudage.

