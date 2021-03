Si l’énorme succès de WandaVision est un guide, The Falcon and the Winter Soldier sera sans aucun doute l’un des plus grands spectacles du printemps au cours des prochaines semaines. Quiconque a regardé le premier épisode qui a fait ses débuts vendredi dernier sait que cette série ressemblera beaucoup plus à un film Marvel que WandaVision, mais une chose qui manque à The Falcon and the Winter Soldier est un mystère central qui anime l’histoire.

Nous n’attendons pas de voir Mephisto sortir de chaque coin ou nous nous attendons à ce que les X-Men sauvent la mise – c’est une émission sur Sam Wilson et James «Bucky» Barnes qui trouvent leur chemin après Endgame. Cela dit, la série pose des questions très importantes, dont la plus convaincante est: qui remplacera Captain America?

Au cours des cinq prochaines semaines, il y a de fortes chances que nous obtenions une réponse à cette question, mais cette semaine, une ligne de jouets divulguée pourrait avoir gâché la fin. Avant de continuer à lire, sachez que les spoilers potentiels suivent.

Si vous avez vu le premier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, vous savez que Sam a refusé l’opportunité de prendre le relais à la suite de la retraite de Captain America. Sam n’avait pas l’impression de pouvoir imiter tout ce que représentait Steve Rogers, et il a donc décidé qu’être Falcon était suffisant. À la toute fin de l’épisode, il allume les nouvelles pour voir que le gouvernement américain était déjà passé à autre chose et avait choisi un nouveau Captain America pour protéger le pays. Nous allons évidemment mieux le connaître dans les prochains épisodes.

Mais avant que l’histoire n’ait une chance de se développer, une page de magasin pour les figurines Falcon a été mise en ligne sur le magasin Disney du détaillant chinois TMall, et bien que la page ait depuis été supprimée, rien ne disparaît jamais sur Internet. Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, Sam Wilson sera Captain American avant la fin de la série:

« Captain America » ​​(The Falcon and The Winter Soldier ver.) # MarvelSelect pic.twitter.com/vakhrwQsMZ – 奇奇 怪怪… 😱 ༄ (@I__Love__Heroes) 24 mars 2021

Maintenant, malgré le fait que ces images soient apparues sur un site Web de vente au détail légitime et que nous puissions voir le jouet sous différents angles, nous ne pouvons pas réellement confirmer l’existence de la figurine. Cela dit, il semblait inévitable que Sam finisse par venir et prendre le bouclier. Certes, le nouveau costume est un peu plus fort que ce à quoi je m’attendais, mais voir Sam avec le bouclier de Cap en rouge, blanc et bleu devrait être un spectacle.

Même si la destination de Sam Wilson a été gâchée, nous ne savons toujours pas comment il y arrivera. La dernière fois que nous avons vu le bouclier, c’était entre les mains de John Walker, que les États-Unis ont surnommé le prochain Captain America. Sam prendra-t-il le bouclier après que Walker l’ait abandonné? Ou est-ce que Sam le lui prendra de force?

L’épisode 2 de The Falcon and the Winter Soldier commence à être diffusé sur Disney + ce vendredi 26 mars.

