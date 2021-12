Les joueurs à surveiller en Europe en 2022

Le football est laissé en plan alors que nous parlons, Covid continuant de faire des ravages, en particulier en Angleterre. Cela étant dit, les ligues à travers l’Europe ne voient aucun report et tout continue alors que nous nous préparons à la Coupe du monde 2022. Du Championnat d’Angleterre à la Ligue 1 en France, voici quelques joueurs à surveiller qui exciteront le début de la nouvelle année.

Joueurs à surveiller en Europe en 2022

Dominik Szoboszlai – RB Leipzig

Dominik Szoboszlai a l’opportunité de se déchaîner. Cela a certainement été une saison difficile jusqu’à présent pour le RB Leipzig, l’ère Jesse Marsch n’ayant pas duré longtemps et des problèmes similaires se poursuivant sous Domenico Tedesco. L’international hongrois a marqué deux buts et aidé un autre lors du premier match à domicile de cette campagne, mais depuis lors, n’a ajouté qu’un autre but et trois passes décisives. Il est difficile de juger Szoboszlai seul pour la tourmente de Leipzig, mais s’ils parviennent à se remettre sur les rails, il pourrait être à l’avant-garde de leur succès.

Taiwo Awoniyi – Union Berlin

Seuls Robert Lewandowski et Erling Haaland ont marqué plus de buts en Bundesliga cette saison que Taiwo Awoniyi : 12 jeux

◉ 8 buts Peut-être que Liverpool a une clause de rachat. pic.twitter.com/LHDGPiP15A – Squawka Football (@Squawka) 22 novembre 2021

L’Union Berlin connaît une bien meilleure saison que Leipzig et Taiwo Awoniyi est un homme qui joue un excellent football. Les fans de Liverpool reconnaîtront peut-être le nom de l’attaquant nigérian, il avait été prêté à Anfield jusqu’au début de l’année lorsqu’il a déménagé de manière permanente dans la capitale allemande. Awoniyi a inscrit neuf buts en Bundesliga pour l’équipe septième, ce qui le place à égalité au cinquième rang du classement avec Serge Gnabry du Bayern Munich.

Jadon Sancho – Manchester United

Awoniyi a troqué l’Angleterre contre l’Allemagne tandis qu’un certain Jadon Sancho a fait le contraire. Le joueur de large jouait comme l’un des meilleurs d’Europe dans le noir et jaune du Borussia Dortmund, mais sa transition n’a pas été aussi fluide que beaucoup l’auraient espéré. Il y a eu des aperçus de l’éclat de Sancho avec Manchester United – ce but contre Villarreal et la performance générale contre Chelsea en l’espace d’une semaine me viennent à l’esprit. Les attentes sur ses épaules sont particulièrement élevées et les fans de Premier League tiennent à l’écarter. Cela étant dit, il devrait être bon pour les Diables rouges.

James Maddison – Leicester City

James Maddison a rarement joué mieux que cela. Exceptionnel pour un #lcfc en difficulté ces 5 dernières semaines – en possession et hors de possession. Presser, plaquer, reculer et battre son homme, passer et tirer. 6 buts en 8 matchs. Semble concentré et libre de ce souci de la hanche🙌 – Henry Winter (@henrywinter) 27 décembre 2021

D’un jeune Anglais qui se bat pour retrouver la forme avant Noël à un autre et le dernier mois a été remarquable pour James Maddison. Les blessures et la mauvaise forme ont vu Maddison tomber dans l’ordre hiérarchique: il était comparé à Jack Grealish, Phil Foden et Mason Mount pour ensuite lutter pour une place de départ dans l’équipe de Brendan Rodgers. La reprise de forme des Foxes a cependant coïncidé avec la forme de Maddison. Lors de ses quatre derniers matches de championnat, Maddison a contribué à six buts, remportant deux prix d’Homme du match et jouant contre Legia Varsovie en Ligue Europa. Pourra-t-il à nouveau se battre pour une place dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate avec la Coupe du monde 2022 à l’horizon ?

BRennan Johnson – Forêt de Nottingham

Descendant au deuxième niveau du football anglais où Maddison s’est fait un nom avec Norwich City. Le championnat est un vivier de talents prometteurs et cela semble être devenu particulièrement évident ces dernières années. Ollie Watkins, Said Benrahma, Ebere Eze, Emi Buendia et Ezri Konsa ne sont que quelques-uns des nombreux noms issus de la division. Brennan Johnson est la suivante. Depuis que Chris Hughton a été remplacé par Steve Cooper à Nottingham Forest, le style de football s’est amélioré, ce qui a profité à Johnson. Ajoutant Alex Mighten, il y a des jeunes qui soutiennent Lewis Grabban et Johnson pourrait bien exploser l’année prochaine.

Morgan Gibbs Blanc – Sheffield United

Les ailiers les mieux notés du championnat sur @WhoScored : 1️⃣ Harry Wilson – 7.33

2️⃣ Sam Gallagher – 7.28

3️⃣ Marcus Tavernier – 7.18

➡️ Ovie Ejaria – 7.18

5️⃣ Jaidon Anthony – 7.11

6️⃣ Ben Brereton Diaz – 7.06

7️⃣ Ben Osborn – 7.00

8️⃣ Morgan Gibbs-White – 6.96#FFC #Rovers pic.twitter.com/kFQqYU0sCl – Le deuxième niveau (@secondtierpod) 28 octobre 2021

Comme c’est le cas avec Forest, Sheffield United a récemment connu un changement de direction, ses chances de promotion diminuant de semaine en semaine. Slavisa Jokanovic n’a pas été en mesure d’avoir un impact instantané à Bramall Lane, mais une doublure argentée était la présence de Morgan Gibbs-White. Prêté par les Wolves, le milieu de terrain central a assumé un rôle plus avancé qui a porté ses fruits. Il a marqué contre Cardiff City au début du mandat de Paul Heckingbottom et il a généralement marqué des buts incroyables cette saison. Le joueur de 21 ans a contribué à neuf buts qui n’ont été surpassés dans l’équipe que par le rusé vétéran Billy Sharp. Il est déjà devenu plus intégré à la configuration que des gens comme Oli McBurnie et Rhian Brewster, 2022 devrait être énorme pour Gibbs-White.

Jonathan David – Lille

Jonathan David a marqué son 12e but de la saison hier soir, ce qui signifie qu’il entre en 2022 en tant que meilleur buteur de Ligue 1. Le joueur de 21 ans a célébré son vainqueur en rendant hommage à sa défunte mère décédée il y a deux ans. Une rose dressée en hommage à Rose, sa mère. Un pur moment 🌹 pic.twitter.com/uge0eWfcwW – VERSUS (@vsrsus) 23 décembre 2021

En France maintenant et malgré le pillage après avoir remporté le championnat, tout n’est pas sombre pour Lille. Cette saison a commencé comme prévu sur tous les fronts, mais ils ont depuis inversé la tendance. L’attaquant canadien Jonathan David est au cœur de leur remontée en forme, ouvrant la voie aux buteurs en matière d’action en Ligue 1 dans toute la division. Ils n’ont perdu qu’un de leurs six matches de groupe en Ligue des champions, ce qui les a vus terminer premiers et Chelsea les attend au tour suivant. David fait partie d’une équipe nationale extrêmement excitante qui devance les États-Unis et le Mexique lors des qualifications pour la Coupe du monde de la CONCACAF. Lille siège actuellement au milieu de la table, mais David est dans la forme de sa vie malgré tout.

Ange Gomes – Lille

Restant aux côtés de Jocelyn Gourvennec et il y a un autre jeune lillois qui pourrait être programmé pour une grosse année. David a bien sûr livré tandis qu’Angel Gomes s’épanouit davantage sur le potentiel et quelques aperçus de brillance. Lors des derniers matchs, il a semblé brillant lors de son apparition en tant que remplaçant contre Lyon ainsi qu’en sortant du banc pour marquer et aider lors d’une victoire en Ligue des champions contre Wolfsburg. Gomes est l’un des nombreux jeunes vantés pour la grandeur de Manchester United et sa décision de quitter le nord de l’Angleterre à la recherche d’un football plus régulier est donc louable. La perte de plusieurs acteurs clés ainsi que de Jonathan Ikone pourrait également être sur le point de partir en 2022, offrant une énorme opportunité à Gomes de s’intensifier.

Nikola Milenkovic – Fiorentina

Meilleur succès en duels aériens en Serie A 2021-22 : Défenseurs centraux ayant remporté au moins 25 duels. Nikola Milenkovic 78,1%

Alessio Romagnoli 76,9%

Merih Demiral 75,3%

Gianluca Mancini 71,1% pic.twitter.com/xtp5ePAWdh – Rossonero (@rossonero_fans) 22 décembre 2021

Il n’y a pas eu de championnat plus divertissant parmi les cinq meilleurs européens cette saison que la Serie A et ce n’est même pas un débat. Il y a cinq ou six équipes qui pourraient gagner le titre et le plus souvent, ce sont des buts à gogo. Cela étant dit, Nikola Milenkovic est le seul et unique défenseur de cette liste ! Dusan Vlahovic fait tous les gros titres à Florence et à juste titre, mais la cible de longue date de West Ham United, Milenkovic, est à surveiller. Le demi-centre serbe est la pierre angulaire de la ligne de fond d’une équipe intrigante de Vincenzo Italiano. Italiano a fait des merveilles pour garder Spezia dans la ligue avant que la Fiorentina se batte maintenant pour une place européenne. Milenkovic suivra-t-il Vlahovic hors de la porte dans un proche avenir ou restera-t-il un rouage clé de ce séduisant projet Italiano ?

Nicolo Zaniolo – Rome

Alors que Italiano est florissant en ce moment et a beaucoup de crédit en banque, les temps sont tumultueux pour José Mourinho dans la ville éternelle. Avant cette victoire dévastatrice contre l’Atalanta, la Roma était sur une course très instable qui les a vus perdre contre Bologne et se faire marteler par l’Inter Milan de Simone Inzaghi. Tammy Abraham a bien performé malgré les difficultés de son équipe et Nicolo Zaniolo est un homme qui pourrait l’aider. Le jeune Italien était en plein essor et était aimé des fans jusqu’à ce qu’il subisse une blessure dévastatrice au LCA. Il a marqué contre l’Atalanta et ce serait formidable de voir un talent aussi convoité retrouver sa forme d’avant blessure pour 2022 et au-delà.

Arnaut Danjuma – Villarreal

Enfin en Espagne et le déménagement d’Arnaut Danjuma de Bournemouth à la Liga a fait sourciller beaucoup. Au cours de ses deux dernières saisons dans le championnat, le Néerlandais était sans doute l’un des meilleurs joueurs. Un transfert de 20 millions de livres sterling vers une équipe de Villarreal ayant besoin de soutenir Gerard Moreno m’a personnellement beaucoup plu, malgré la confusion des autres. Moreno a parfois été mis à l’écart et a eu du mal devant le but dans d’autres, Danjuma s’est intensifié en son absence avec cinq buts et deux passes décisives à ce jour pour le sous-marin jaune.

Vinicius Junior – Real Madrid

Vinicius Júnior en Liga cette saison [league rank]: 63 Passe en finale 1/3 [🥇]

56 Transports dans la boîte [🥇]

55 dribbles réussis [🥇]

14 buts + passes décisives [🥈] Divertissement avec produit final. pic.twitter.com/kopao2u5ZG – Statman Dave (@StatmanDave) 21 décembre 2021

Le dernier nom de la liste est un futur Ballon d’Or. Le récit selon lequel Karim Benzema porte seul cette attaque du Real Madrid est loin d’être vrai. Certes, le Français vieillit comme un bon vin et a eu quelques années très sous-estimées. Cependant, Vinicius Junior jusqu’à présent cette saison a été quelque chose. Le jeune Brésilien a été critiqué pour être gaspilleur et non prolifique et à juste titre, mais les applaudissements doivent ensuite revenir et louer son excellence. Il a dix buts et quatre passes décisives en 1343 minutes de Liga – son partenariat avec Benzema a permis à Los Blancos de remporter le titre lors de la saison de retour de Carlo Ancelotti jusqu’en 2022.

Mentions honorables

Il y a tellement d’autres joueurs qui pourraient faire cette liste et avoir un grand impact en 2022. En voici quelques-uns, de ces mêmes six ligues, que nous devrions surveiller de près : Emmanuel Dennis (Watford), Conor Gallagher (Crystal Palace ), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Amir Rrahmani (Napoli), Oscar Trejo (Rayo Vallecano), Gavi (Barcelone), Jaidon Anthony (Bournemouth), Sorba Thomas (Huddersfield Town), Nico Schlotterbeck (Freiburg), Rafael Borre (Eintracht Frankfurt) ), Boubacar Kamara (Marseille), Martin Terrier (Rennes).

Photo principale

