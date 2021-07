Les joueurs anglais choqués par la décision de Gareth Southgate d’infliger un penalty crucial à Bukayo Saka

Southgate s’est retrouvé avec quelques gros appels alors que la finale est allée en prolongation dimanche (Photo: .)

Les joueurs anglais auraient été “choqués” par la décision de Gareth Southgate de nommer Bukayo Saka son cinquième tireur de penalty contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Harry Kane et Harry Maguire ont claqué des coups de pied à domicile pour les Trois Lions lors de la fusillade tendue à Wembley.

Après que Marcus Rashford et Jadon Sancho n’aient pas réussi à toucher le fond des filets, la sensation d’Arsenal, âgée de 19 ans, a intensifié le besoin de marquer pour garder l’Angleterre en vie, mais a vu son effort sauvé par Gianluigi Donnarumma.

Saka a été sélectionné devant des joueurs plus expérimentés comme Jack Grealish et Raheem Sterling, qui ont marqué trois fois au cours de la compétition.

Les membres de l’équipe se sont immédiatement précipités pour consoler le joueur avec Southgate rapidement sur le terrain pour le réconforter après avoir également raté un penalty crucial pour son pays à Wembley en 1996 contre l’Allemagne.



Southgate a réconforté Saka à temps plein (Photo: .)

Mais selon The Mail, certains joueurs anglais ont été choqués de voir Saka même mis à ce poste par le manager.

Saka n’avait jamais pris de penalty auparavant au niveau senior avec la décision de Southgate basée sur les performances du joueur sur place à l’entraînement.

Roy Keane fait partie des experts qui se demandent pourquoi Saka a pris le coup de pied, suggérant que Sterling et Grealish auraient dû se frayer un chemin dans la file d’attente.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



“Si vous êtes Sterling ou Grealish, vous ne pouvez pas rester là et laisser un jeune garçon comme Saka jouer devant vous”, a déclaré Keane à ITV.

« Vous ne pouvez pas laisser un timide de 19 ans vous devancer.

«Ils ont beaucoup plus d’expérience. Sterling a remporté des titres. Il doit se lever et tirer avant le gamin.

PLUS : Gareth Southgate ‘s’est figé’ lors de la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie, selon Rio Ferdinand

PLUS : Gareth Southgate salue le “tournoi exceptionnel” de Jordan Pickford pour l’Angleterre à l’Euro 2020

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();