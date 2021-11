Les joueurs anglais ont été invités à boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar s’ils veulent vraiment faire la différence au milieu de toutes les controverses entourant le tournoi.

Les chances des Three Lions de remporter la Coupe du monde l’hiver prochain suscitent une énorme excitation alors qu’ils ont terminé leur campagne de qualification avec une victoire 10-0 sur Saint-Marin.

L’Angleterre sera l’un des favoris pour remporter la Coupe du monde l’année prochaine

Mais à un peu plus d’un an du début de la Coupe du monde, l’opposition brûle fortement avec la controverse sur la façon dont le Qatar a remporté la candidature en premier lieu, ainsi que sur les décès et le traitement des travailleurs migrants dans la construction des stades.

Et Simon Jordan pense que la seule façon d’envoyer un message est de refuser de participer au tournoi.

L’expert de talkSPORT et ancien propriétaire de Crystal Palace a déclaré: «Amnesty International a la tâche de s’assurer que des gens comme le Qatar sont tenus à l’épreuve.

« Demander à la FIFA de s’impliquer est risible parce que la FIFA est celle qui a sanctionné ce tournoi ridicule, que le tournoi ait perdu son ingéniosité en se déplaçant, ou que le principe de leur permettre de l’avoir en premier lieu était un ensemble corrompu de affaires.

« Si nous parlons de ce que ces joueurs peuvent et ne peuvent pas faire, s’ils veulent vraiment faire quelque chose, alors ils boycottent la Coupe du monde et n’y jouent pas.

« Tout le reste n’est que symbolique et du bout des lèvres. »

La Coupe du monde du Qatar est entourée de controverses après controverses depuis que la candidature a été remportée en 2010

Il a ajouté : « Ce n’est pas vraiment la bataille du football. Amnesty International, et Dieu merci pour les Amnesty International du monde, ont parfaitement le droit d’appeler les choses pour ce qu’elles sont et d’exercer autant de pression dessus.

« Mais quand vous commencez à tirer parti du sport pour ces circonstances, cela devient un problème pour moi. »

L’ancien international anglais Trevor Sinclair a déclaré qu’il parlerait de la façon dont les travailleurs migrants ont été traités en vue de la Coupe du monde, certains perdant même la vie lors de la construction des stades, s’il jouait toujours.

Cependant, Sinclair s’attend à ce que Gareth Southgate et ses joueurs disent quelque chose en tant que front uni.

Sinclair a déclaré: «Je parlerais. Je pense que l’équipe d’Angleterre dirigée par Gareth se réunira, en discutera et mettra en place un plan où ils iront ensemble. Je pense qu’il y a plus de force s’ils vont ensemble comme une unité.

« Pour moi, cela ressemble à de l’esclavage avec les conditions [the migrant workers are in]. Je pense que les décès sont une honte et que la santé et la sécurité sur le [stadium] les sites ne sont pas assez bons.

L’Angleterre jouera-t-elle dans le tournoi au Moyen-Orient ?

« J’ai vécu au Moyen-Orient et j’ai vu des travailleurs migrants travailler là-bas et les conditions et leurs qualités de vie sont inacceptables. Les gens ne devraient pas avoir à vivre dans ces quartiers au 21e siècle.

« En été, il arrive à 50°C, je ne peux même pas imaginer travailler dans ces températures sans climatisation.

« Gareth réunira les garçons, ils auront une bonne discussion à ce sujet et voudront faire quelque chose à ce sujet avec la FIFA. »

