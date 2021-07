Les joueurs anglais subissent des abus racistes après la défaite de l’Euro 2020 – Boris Johnson furieux | Politique | Nouvelles

in

Après la défaite de l’Angleterre contre l’Italie aux tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley hier soir, un certain nombre de joueurs ont été la cible d’insultes racistes.

Marcus Rashford, Jordan Sancho et Bukayo Saka ont tous été bombardés de commentaires horribles et l’utilisation d’émojis de singe sur Instagram et Twitter.

Les trois joueurs avaient tous raté leurs pénalités dans une autre fin déchirante d’une compétition internationale pour l’équipe d’Angleterre.

Condamnant les attaques racistes, le Premier ministre a écrit ce matin sur les réseaux sociaux : “Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée comme des héros, et non d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

“Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes.”

Plus à venir…