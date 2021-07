Les joueurs anglais vont faire don de l’argent de l’Euro 2020 au NHS

Le succès de l’Angleterre à l’Euro 2020 donnera un énorme coup de pouce au NHS (UEFA via .)

Les joueurs anglais feront don de leur prix Euro 2020 à diverses œuvres caritatives du NHS après la finale de dimanche contre l’Italie.

La Football Association sera en mesure de recevoir environ 24 millions de livres sterling si l’Angleterre bat l’Italie à Wembley.

Une partie de ces frais – environ 9,6 millions de livres sterling – sera partagée entre l’équipe de 26 hommes de Gareth Southgate, mais les joueurs ont l’intention de faire don de leurs gains pour aider le NHS.

Si les Three Lions sont battus par l’Italie en finale, l’équipe se verra attribuer un bonus réduit d’environ 8,5 millions de livres sterling.

Le plan n’a pas encore été finalisé pour des raisons fiscales, mais les organisations caritatives du NHS devraient recevoir une énorme aubaine en raison du succès de l’Angleterre cet été.

Les joueurs anglais font déjà don de leurs frais de match pour chaque match de l’Euro 2020 à des causes méritoires.



Les joueurs anglais devraient recevoir 9,5 millions de livres sterling s’ils remportent l’Euro 2020 (La FA via .)

Pendant ce temps, le capitaine de Liverpool et milieu de terrain anglais Jordan Henderson a reçu un MBE pour services rendus à des œuvres caritatives.

Henderson a été reconnu pour son aide dans la création d’un fonds caritatif, Players Together, qui a soutenu les œuvres caritatives du NHS pendant la pandémie de coronavirus l’année dernière.

Une déclaration au nom des joueurs avant le début du tournoi se lisait comme suit: ” Suite à des discussions positives avec la FA, l’équipe masculine senior d’Angleterre est heureuse de confirmer qu’un don important de ses frais de match internationaux sera versé à NHS Charities Together via le #PlayersTogether initiative.



Le stade de Wembley a rendu hommage au NHS au plus fort de la pandémie l’année dernière (.)

“Cette contribution proviendra d’un fonds déjà mis de côté pour soutenir une variété de causes louables en utilisant tous les frais de match collectés depuis septembre 2018.”

La finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie débutera dimanche soir à Wembley à 20 heures.

