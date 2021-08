Les joueurs avec le plus de fautes techniques en NBA

Les fautes techniques ils ont plusieurs conséquences négatives en NBA. D’une part économique (amende), d’autre part sportive (pénalité d’accumulation) et d’autre part, et non des moindres, d’image. Plus d’un joueur est très mal vu dans la ligue pour avoir commis trop de techniques, soit à cause de problèmes avec ses coéquipiers ou avec les arbitres. Nous passons en revue ci-dessous les joueurs qui ont reçu le plus de fautes de ce type lors de la saison 2021/22 en NBA.

De loin, le record de la ligue pour les fautes les plus techniques remonte à deux décennies. En 2001, le joueur des Portland Trail Blazers de l’époque Wallace la campagne s’est terminée par 41 fautes techniques. C’est une marque que personne n’a dépassée (d’autant plus que la règle a été imposée qu’après 16 vous recevez un jeu de pénalité).

Dans la NBA d’aujourd’hui, les joueurs sont suspendus après 16 fautes techniques en une saison. En 2001, Rasheed Wallace a totalisé 41 fautes techniques. pic.twitter.com/TIgvE7t34m – Dallas Mavs Daily (@DallasMavsDaily) 18 avril 2019

Ce record de Wallace a amené la ligue à repenser la question des techniques et à commencer à pénaliser les joueurs. Ce sont les 10 qui ont reçu le plus de techniques la saison dernière. Tout loin de l’historique Wallace :

10. De’Aaron Fox (les rois de Sacramento)

– 10 fautes techniques

– 27 000 $ d’amendes

9. Chris Paul (Phoenix Suns)

– 10 fautes techniques

– 33 000 $ d’amendes

8. John Wall (Houston Rockets)

– 11 fautes techniques

– 22 000 $ d’amendes

7. Julius Randle (New York Knicks)

– 11 fautes techniques

– 27 000 $ d’amendes

6. Dillon Brooks (Grizzlis de Memphis)

– 11 fautes techniques

– 28 000 $ d’amendes

5. Devin Booker (Phoenix Suns)

– 12 fautes techniques

– 47 000 $ d’amendes

4. Draymond Green (Golden State Warriors)

– 13 fautes techniques

– 35 000 $ d’amendes

3. Russell Westbrook (Washington Wizards)

– 14 fautes techniques

– 45 000 $ d’amendes

2. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

– 16 fautes techniques

– 66 000 $ d’amendes

1. Dwight Howard (Philadelphie 76ers)

– 16 fautes techniques

– 66 000 $ d’amendes