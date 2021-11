Les joueurs chinois de Fortnite sur la fermeture du serveur

Hier, il a été révélé que les Chinois Fortnite Le serveur « test » fermera le 15 novembre. Le jeu, qui existait comme une version totalement différente du populaire Battle Royale, sera probablement fermé pour des raisons financières. Le jeu n’avait toujours pas reçu l’approbation des régulateurs gouvernementaux en Chine, et les coûts de maintien des serveurs en direct ont probablement conduit à la décision de le fermer.

Alors que les nouveaux comptes du serveur de test Fortnite ne peuvent plus être créés, les joueurs déjà investis passent les deux prochaines semaines à profiter d’une expérience bientôt perdue. Nous avons contacté certains de ces joueurs pour en savoir plus sur leur expérience avec le serveur, comment ils ont appris la nouvelle et ce qui se passe maintenant.

Nous avons d’abord contacté un utilisateur du nom de Joker_BaiYi. Ils ont commencé à jouer à Fortnite vers octobre 2018, car leurs amis jouaient aux versions précédentes du jeu. À ce jour, ils ont environ 4 800 heures jouées sur la version mondiale de Fortnite et 1 010 heures sur le serveur de test chinois de Fortnite.

Joker est l’un des principaux créateurs du site officiel de Fortnite China et, en tant que tel, crée des vidéos et des flux autour du jeu pour la communauté. Dans le cadre de ce qu’ils décrivent comme le « groupe central », ils ont été parmi les premiers à entendre que quelque chose allait se passer.

« Au début, le chef de notre groupe de base a soudainement dit qu’il y avait une nouvelle très importante à annoncer, nous pensions que c’était autre chose. Plus tard, j’étais occupé à faire mes valises pour retourner à l’école quand j’ai vu quelqu’un publier la nouvelle de l’arrêt du serveur, ce que j’avais pensé être faux parce que ce genre de nouvelles arrive de temps en temps.

«Ce n’est que lorsque les joueurs ont commencé à en parler que je me suis rendu sur le site officiel pour le vérifier et j’ai finalement confirmé qu’il allait effectivement être fermé. Tout le monde pleurait en gros. »

En réponse à la nouvelle, le groupe central comprenant Joker a décidé de publier une série d’îles créatives qui enregistreraient les messages des joueurs, dans l’espoir de conserver une trace des messages d’adieu des joueurs du serveur.

« J’étais en charge de la construction [the creative islands]. J’avais la diffusion en direct à l’époque, et après avoir fait la construction, j’ai joué à horde rush. Pendant probablement tout l’après-midi, j’étais là à parler à tout le monde. Il ne se passait rien jusqu’à ce que je clique sur l’écran de sortie. Ce [showed] « Êtes-vous sûr de vouloir quitter Fortnite » et nous avons tous pleuré. Certaines choses qui sont généralement très courantes deviennent particulièrement précieuses en ce moment. »

Le serveur de test chinois de Fortnite n’a pas seulement été apprécié par ceux qui vivent en Chine, il s’est imposé comme une version unique de la bataille royale que certains d’outre-mer ont également apprécié de jouer. L’un de ces joueurs est Garrett – un développeur C# et Java de 17 ans basé aux États-Unis qui jouait à Fortnite China depuis un certain temps lorsque la nouvelle est tombée. Ils sont entrés dans Fortnite pour la première fois lors de l’événement de lancement de fusée en 2018, mais ont été attirés par le serveur de test chinois de Fortnite en raison de ses nombreuses différences nées de règles strictes sur ce que les jeux peuvent contenir en Chine.

«Mon principal attrait était les nombreux changements de censure qu’Epic a apportés pour éviter que le jeu ne soit rejeté ou retardé dans sa sortie par rapport aux versions mondiales. J’étais également attiré par cela parce que cela m’a permis de faire une pause dans le jeu principal et m’a donné de nouveaux objectifs à atteindre.

« [I was] fasciné par ce qu’ils ont changé, de quelle manière, est-ce que ça avait l’air mieux, etc., etc. Et aussi, parce que je suis un dataminer pour le contenu Fortnite, ils ont également inclus des choses qui n’étaient pas censées être connues à l’époque à cause de les différences. » Ils pointent vers la peau de Taskmaster qui a été montrée publiquement sans le visage de crâne classique que la peau avait dans le monde).

Garrett a depuis investi plus de 7 500 heures dans la version chinoise de Fortnite. C’est hier, aux côtés du reste du public, qu’ils ont appris le sort du serveur via la page Fortnite Weibo.

« Je n’étais pas choqué, dès le début, Epic avait dit que c’était un test, ce n’était jamais un « lancement ».

« J’ai décidé de le télécharger car une fois que Tencent cessera d’autoriser le téléchargement du jeu depuis WeGame, ces actifs seront perdus pour le public. Bien sûr, Epic les aura toujours, mais pour le public, la seule chose que nous aurons, ce sont les tweets de ce qu’il y avait. Alors maintenant, les gens peuvent faire des rendus 3D des cosmétiques modifiés, regarder ce qui n’a pas été publié depuis la sortie de FNCN, etc.

Garrett jouera toujours à Fortnite et est sûr que la plupart des joueurs du serveur de test chinois de Fortnite le feront aussi, mais pense qu’Epic devrait prendre des mesures pour aider à atténuer le coup porté aux joueurs chinois de Fortnite. « J’espère qu’Epic trouvera en eux le temps de rembourser au moins les joueurs de Fortnite China sur Global Fortnite avec les objets exclusifs car ils ne seront plus disponibles. »

Joker est l’une de ces personnes qui envisage de continuer à jouer à Fortnite une fois que le serveur aura terminé la version mondiale, mais se concentre sur les prochains jours à envoyer la version chinoise.

« Ce que la communauté fait maintenant, c’est dire au revoir à la FNCN, et les membres de notre groupe de base les aident dans cette entreprise. »