Les joueurs collectent de l’argent en NBA sans jouer à des jeux

Il n’est pas facile de bien comprendre les tenants et aboutissants financiers et contractuels de la NBA, une compétition structurée de manière unique et pionnière dans le monde du sport. S’il est vrai que leurs accords avec le syndicat des joueurs cherchent toujours à récompenser économiquement les professionnels qui ont de bonnes performances et trouvent une continuité dans la ligue, il existe de nombreux cas dans lesquels tout est faussé et nous trouvons que les contrats manquent de sens que certaines franchises payer des sommes colossales à des joueurs qui ne font même pas leurs débuts ou, pire, qui évoluent dans des équipes concurrentes, comme l’indique Hoopshype.

C’est ce qu’on appelle argent mort, celui qui occupe l’espace dans la marge salariale d’un franchise NBA et que les joueurs qui n’y jouent pas sont payés. Il s’agit d’une mesure de contrôle pour que les équipes ne puissent se passer de joueurs avec des contrats en vigueur, ce qui est fortement pénalisé obligeant l’homme qui a été dispensé pendant deux fois le nombre d’années qu’il avait assuré dans son contrat à payer. Ce n’est pas seulement le problème de payer un joueur qui n’apporte rien, mais le coût d’opportunité de ce salaire, qui empêche de signer de nouveaux contrats avec des professionnels du monde du basket qui pourraient donner un saut qualitatif à l’équipe.

Il y a eu de nombreux cas sanglants d’argent mort payé par des franchises de la NBA cette saison, il vaut donc la peine d’examiner certains des plus importants. La plupart d’entre eux répondent à des joueurs qui ont eu de graves problèmes de comportement ou des troubles mentaux si notables qu’ils ont causé la fin de la patience de la part de leurs managers d’équipe, qui ont décidé de tirer sur la voie du milieu, peu importe à quel point leur était préjudiciable. intérêts. D’autres cas s’expliquent par des cessions ou des opérations de rentabilité douteuse. Voici les 10 principaux cas d’argent mort au cours de la saison NBA 2020/21 :

Serveurs Dion: 12 650 000 $ pour les Grizzlies de Memphis

Nicolas Batum: 9 043 078 $ par Charlotte Hornets

Joakim Noé: 6 431 667 $ par les New York Knicks

De Marre Carroll: 6 119 676 $ par les San Antonio Spurs

Ryan Anderson: 5 214 583 $ pour le Miami Heat

Luol Deng : 5 000 000 $ pour les Lakers de Los Angeles

Jon leur: 3 169 348 $ pour les Milwaukee Bucks

Dewayne Dedmon: 2 866 667 $ pour les Detroit Pistons

Andrew Nicholson: 2 844 430 $ pour les Portland Trail Blazers

Monter Ellis: 2 245 400 % par Indiana Pacers