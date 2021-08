Les joueurs créatifs seront prioritaires dans les transferts de Tottenham Hotspur

in

Tottenham Hotspur portera son attention sur les transferts de joueurs créatifs sur le marché des transferts d’été, selon Jack Rosser de Standard Sport, après avoir conclu un accord pour le demi-centre argentin Cristian Romero

Le club a été actif dans la fenêtre actuelle jusqu’à présent, complétant les signatures du gardien de l’Atalanta Pierluigi Gollini et de l’ailier de Séville Bryan Gil. Les départs notables du stade Tottenham Hotspur incluent Toby Alderweireld, Juan Foyth et Erik Lamela, tandis que Danny Rose et Joe Hart ont également trouvé de nouveaux clubs cet été.

Tottenham Hotspur va donner la priorité aux signatures créatives

Mikkel Damsgaard à l’étude

Jusqu’à présent cet été, Tottenham a été occupé sur le marché des transferts pour le tiers défensif du terrain. En plus du transfert du gardien remplaçant Hart au Celtic, le buteur argentin Paulo Gazzaniga a quitté le club pour rejoindre Fulham.

Comme mentionné, l’arrière gauche Danny Rose a également rejoint le duo défensif central Alderweireld et Foyth pour quitter le nord de Londres ces dernières semaines, tandis que l’arrivée de Romero d’Atalanta est sur le point de se terminer.

En tant que tel, le nouveau manager des Spurs Nuno Espirito Santo et le directeur du football Fabio Paratici sont maintenant prêts à porter leur attention sur le milieu de terrain et les zones avancées en termes d’arrivée de nouveaux joueurs dans le club cet été.

Le Danois Mikkel Damsgaard serait un joueur que le club souhaite signer et pourrait faire une démarche officielle dans les semaines à venir. L’ailier gauche a impressionné pour son pays à l’Euro 2020 et a marqué un coup franc sensationnel contre l’Angleterre en demi-finale.

Le joueur de 21 ans est sous contrat au club de Serie A de la Sampdoria jusqu’en 2024, après avoir rejoint Nordsjaelland en septembre 2020.

Les Spurs surveillent également Noni Madueke

L’ailier anglais U21 Noni Madueke est un autre joueur que Tottenham Hotspur surveille cet été alors que les transferts s’intensifient. Le joueur de 19 ans joue au milieu de terrain droit du PSV Eindhoven en Eredivisie néerlandaise, mais le club du nord de Londres pourrait chercher à le ramener à son lieu de naissance dans cette fenêtre.

Comme Damsgaard, Madueke est sous contrat jusqu’en 2024 dans son club actuel, et s’est imposé comme un joueur clé dans leur équipe première. Le PSV tente actuellement de se qualifier pour la Ligue des champions proprement dite, Madueke ayant marqué deux buts et fourni une passe décisive en trois matchs de qualification.

