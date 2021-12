Les joueurs cubains excellent dans l’Arco League

Les rideaux de la saison régulière de la Liga Arco Mexicana del Pacífico se referment. La représentation antillaise, comme ces dernières années, a eu un rôle de premier plan et s’est fait sentir, de la boîte ou de la boîte du frappeur.

Nous proposons une brève revue des faits saillants de la performance cubaine dans le circuit dans lequel la plus grande participation créole existe dans toute la Caraïbe.

De la boîte, un seul nom

Elián Leyva a fait ses débuts pour La Havane dans la Série nationale en 2007 à l’âge de 18 ans. Après sept saisons à Cuba sans aucune pertinence, il s’envole vers le professionnalisme. Trébuchant au milieu et à quelques kilomètres d’avion, il atteint la saison 2018 avec les Charros de Jalisco. Ensuite, Elián a marqué sa première note de luxe en remportant la triple couronne en saison régulière de la Ligue mexicaine du Pacifique de l’époque. Leur nombre semblait venir d’une autre planète mais l’ambition saine de rivaliser avec soi-même peut toujours porter ses fruits.

En 2021, le lanceur de Naranjeros de Hermosillo, désigné pour débuter contre les Sultanes de Monterrey en Play Off Series, avait une MPM de 1,54 (2,02 en 18-19), 7 victoires (6 en 18-19) et son Whip était de 0,99 (1,08 lors de sa première saison en LMP). Il était également neuvième pour les chocolats surdoués.

LEADERS DU PITCHING PCLA

Elian Leyva 1.54

Manuel Chavez 2.04

David Holmberg 2.43 GAGNÉ

Elian Leyva 7

➡️ 6 à égalité avec 6 POINÇONS

Octavio Acosta 69

Manny Bañuelos 61

Ryan Verdugo 60 MANCHES LIBÉRÉES

Ryan Verdugo 82.1

Javier Solano 82 pic.twitter.com/RzmdxYcmP1 – Joframaso⚾️ (@joframaso) 24 décembre 2021

Elián a dominé la saison hivernale en termes de victoires, d’efficacité et de Whip parmi tous les lanceurs du circuit mexicain, et il est sûrement l’un des meilleurs, sinon le meilleur, de toutes les ligues des Caraïbes cette saison.

Dans la boîte du frappeur, je joue split

Avec le bois en main, plusieurs Cubains ont joué un rôle de premier plan. Yadir Drake a atteint 0,305 et a permis aux Cubains de se classer parmi les 15 meilleurs (9) de la ligue dans ce département. Il était suivi de près par Roel Santos (.302) et Josuan Hernández avec .297.

Le pouvoir cubain Félix Pérez continue de voir la balle comme un melon 🍈 #LigaARCO ⚾️pic.twitter.com/TABK3eMm3y – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 1er décembre 2021

La lutte pour le meilleur pilote était serrée et un criollo, Félix Pérez, a terminé à la deuxième place (46), juste un derrière le leader Joey Meneses. Charro Dariel Álvarez a également grimpé à la treizième place si l’on organise la liste en fonction de l’OPS (.886), tandis que le leader absolu des bases volées a également un passeport cubain. Dairon Blanco est en tête de liste avec 21 escroqueries, tandis que les créoles Roel Santos (14) et Yoelkis Guivert (7) figurent également dans le top 15 de la ligue.

Ce samedi, les séries éliminatoires commencent et ce sera un plaisir de voir la participation des Cubains au combat. Deux lanceurs partants sont annoncés dans les rotations de lanceurs correspondantes (Yoanner Negrín pour les Yaquis et Elián Leyva pour les Naranjeros). Puis Josuan avec sa nouvelle équipe de Monterrey, Félix et Dariel au rythme d’un corrido mexicain, Rusney Castillo de l’écuyer d’Elian à Hermosillo, Dairon de Culiacán et Roel avec les dirigeants de Navojoa nous feront profiter d’un bon baseball et d’une saine rivalité entre les né sur la plus grande île des Caraïbes.