Les joueurs d’Age of Empires 4 peuvent s’attendre à un nouveau patch bientôt avec une grosse mise à jour d’hiver

L’Âge des Empires 4 les joueurs seront ravis d’apprendre que des mises à jour sont en cours.

Les mises à jour se présentent sous la forme de correctifs, d’équilibrage et de quelques modifications de l’interface utilisateur. Ceci et plus est attendu dans la mise à jour d’hiver, qui suivra la publication d’un correctif qui traite des correctifs de performances et des mises à jour du système.

Sorti le 15 novembre, le premier correctif a introduit des correctifs pour la liaison de compte Xbox, un problème avec le comportement de Mongol Town Center, des impacts sur les performances lors du panoramique de la caméra et quelques autres ajustements. Bien que ce correctif soit à plus petite échelle, le prochain correctif sera une mise à jour plus importante et plus d’informations seront bientôt partagées.

En ce qui concerne la mise à jour d’hiver 2021, elle introduira des centaines de changements d’équilibre, une variété de corrections de bugs et quelques fonctionnalités clés demandées par les joueurs.

Une fois la mise à jour terminée, vous pourrez choisir d’activer et d’afficher les scores des joueurs dans le jeu et le bouton Chinese Dynasty et l’interface utilisateur seront déplacés vers une position moins visible sur l’écran. Il sera situé dans le coin inférieur gauche.

Avec la mise à jour d’hiver, vous aurez également la possibilité de visualiser la carte après le match. À la fin du match, vous pourrez parcourir la carte d’un match terminé. L’équipe cherche à intégrer des options supplémentaires pour vous permettre de basculer entre la vue de la carte terminée et les statistiques d’après-match dans la mise à jour du printemps 2022.

Des améliorations apportées à la mini-carte du jeu pour améliorer la lisibilité sont également à venir avec la mise à jour d’hiver. Les améliorations incluent la réduction de la taille des icônes, l’assurance que l’icône Merveille sur la mini-carte correspond à l’icône affichée dans le HUD, l’augmentation de la taille du centre-ville principal par rapport aux autres points de repère et l’ajustement de la couleur de certaines ressources.

Vous pouvez également vous attendre à un équilibrage et à des corrections de bugs. Par exemple, le navire français Hulk sera modifié pour ne plus « régner sur la haute mer », les arbalétriers, les lanciers et les arbalétriers d’élite constitueront une plus grande menace pour la cavalerie, et l’équipe réduira considérablement le coût de l’arbalète à répétition de la civilisation chinoise.

Un correctif de l’unité du prélat du Saint Empire romain leur permettra de continuer à inspirer après avoir été poussé, la « mobilité supérieure » ​​mongole sera ajustée pour garantir que le modificateur de vitesse est correctement appliqué, et un correctif est en cours pour la civilisation Rus afin d’éliminer la relique infinie. reproduction.

Alors, c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre cet hiver, mais qu’en est-il du printemps ?

Au printemps 2022, Relic ajoutera deux ajouts au jeu, le premier étant le contenu et les outils générés par l’utilisateur. Si vous n’aimez pas créer vos propres mods. vous pourrez toujours profiter de ceux créés par d’autres. Cela inclura des cartes uniques, des modes et plus encore.

Le printemps 2022 verra également le début des saisons classées. Ces saisons s’étendront sur 12 semaines et vous permettront de rivaliser avec d’autres en tête-à-tête, de gravir les échelons du classement et de gagner des récompenses dans le jeu en fonction de vos performances.

Certaines améliorations mineures de la carte d’après-match arriveront également avec cette mise à jour, et elle présentera le mouvement de patrouille que les joueurs ont demandé, et elle inclura également d’autres fonctionnalités et correctifs basés sur les commentaires des joueurs.

Pour les futures mises à jour, l’équipe envisage de mettre en œuvre d’autres commentaires dans le jeu. Par exemple, les joueurs ont demandé une file d’attente de construction globale qui était une fonctionnalité dans les titres précédents d’Age of Empires. Des améliorations de la carte Unit Stat sont également à l’étude, et des améliorations des raccourcis clavier sont à l’étude. Étant donné que ce dernier entraînerait un changement plus important, il est examiné sous plusieurs angles, notamment un éloignement du système de grille ainsi que la mise en œuvre de quelques autres options via des sélections de raccourcis clavier.

Les railleries et les tricheurs, le réglage de la difficulté de l’IA et les indicateurs de point de cheminement sont également à l’étude.

Sorti le 28 octobre, Relic dit que l’équipe est « loin d’avoir fini » en ce qui concerne le jeu, il y a donc beaucoup plus à espérer à l’avenir.