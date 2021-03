Les joueurs d’Al Jazira reçoivent le vaccin Covid-19 à Healthpoint

Au total, 17 joueurs de la première équipe d’Al Jazira ont reçu le vaccin Covid-19 à Healthpoint, un partenaire de Mubadala Health.

Le déploiement de la vaccination s’inscrit dans le cadre des efforts continus de responsabilité sociale de Pride of Abu Dhabi et de la campagne nationale des EAU pour encourager les membres de la communauté à recevoir leurs vaccins.

S’exprimant sur sa participation à la campagne, le PDG d’Al Jazira, M. Ali Youssif Al Hammadi, a déclaré: «Al Jazira est un élément clé de la communauté à Abu Dhabi et dans tout le pays. Chacun de nous au club prend conscience de cette position et assume la responsabilité qui en découle envers notre société. C’est pourquoi nous avons choisi de prendre part à cette initiative et avons joué notre rôle dans la campagne nationale de lutte contre la pandémie et de contribuer à ramener la vie et le sport à la normale.

Le joueur de la première équipe, Ali Mabkhout, a déclaré: «Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité en tant que modèles et athlètes que la communauté admire, en particulier en matière de santé et de bien-être. En étant parmi les premiers à se faire vacciner, nous voulions envoyer un message clair à nos confrères de la société en montrant à quel point il est important pour eux, leurs familles et communautés de se faire vacciner, et à quel point il est vital de continuer à suivre la protocoles de santé. »

«Être des athlètes en bonne santé et en forme ne signifie pas que nous pouvons traiter la pandémie différemment des autres. La santé individuelle fait partie intégrante de la santé collective de la société et la vaccination est le seul moyen de surmonter la période difficile que traverse le monde. J’ai choisi de vacciner et j’exhorte tout le monde à faire de même dès que possible. «

Du côté de Healthpoint, le directeur médical, le Dr Mai Ahmed Al Jaber, a ajouté: «Mubadala Health soutient de manière proactive le programme national de vaccination depuis le début, rendant les vaccins aussi accessibles que possible en tirant parti de ses installations destinées aux patients et de ses cabines de vaccination autonomes. Comme tous les prestataires de Mubadala Health, Healthpoint se concentre sur l’amélioration de la santé de la communauté et nous sommes ravis de travailler avec notre partenaire Al Jazira Football Club pour sensibiliser à l’importance de la vaccination généralisée. Nous exhortons tous les citoyens et résidents éligibles à prendre cette mesure sûre et efficace pour se protéger et réduire la propagation et l’impact du Covid-19 dans nos communautés. »

La campagne de vaccination du club était en collaboration avec le partenaire principal Mubadala Health et s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Santé et du centre de santé publique d’Abu Dhabi pour contenir la propagation du Covid-19 et rétablir la santé et la sécurité dans les communautés. Les joueurs ont reçu la première dose de leurs vaccins à Healthpoint, l’un des réseaux intégrés de Mubadala Health de prestataires de soins de santé de classe mondiale.

La vaccination est disponible dès maintenant pour tous les citoyens et résidents des Émirats arabes unis âgés de plus de 16 ans, à condition qu’ils prennent rendez-vous en appelant le 800 4959 ou [email protected].

Les fans peuvent se tenir au courant de toute l’action sur et en dehors du terrain en suivant @Al_Jazira_FC sur Instagram et @AlJazira_UAE_EN sur Twitter, ainsi que sur www.JC.ae.

En savoir plus sur l’application Sport360