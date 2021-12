Les joueurs d’Animal Crossing trouvent des fragments sur leurs plages après la mise à jour 2.0.4

Image : Nintendo

La dernière mise à jour d’Animal Crossing: New Horizons a été mise en ligne récemment et a abordé divers problèmes, petits et grands, peut-être plus particulièrement en corrigeant un problème qui a laissé vos résidents animaux errer dans le nuddy.

Certains joueurs ont cependant remarqué une autre modification mineure du jeu après la sortie de la version 2.0.4 – il semble qu’il soit désormais possible de trouver des fragments de gyroïde échoués sur votre rivage.

Comme l’ont noté Animal Crossing World et diverses personnes sur les réseaux sociaux, des fragments de gyroïde sont trouvés sur les plages des joueurs après le téléchargement de cette mise à jour :

PARDON?!?? Des morceaux de gyroïde s’échouent sur la plage maintenant ?!?! pic.twitter.com/z3Zjwy5bf1 – hayes (@hayescrossing) 16 décembre 2021

J’ai trouvé un fragment de gyroïde sur la plage… C’est peut-être nouveau dans la mise à jour d’aujourd’hui ? #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/jsa2PV2ZTF— Rosie (@rosiewosieacnh) 16 décembre 2021

Auparavant, les fragments de gyroïde n’étaient trouvés enterrés que sur les îles de Kapp’n’s Boat Tour, ou en les déterrant sur votre propre île le lendemain de la pluie. Avec cette nouvelle méthode de recherche d’un fragment, vous pourrez compléter votre collection de gyroïdes à bascule un peu plus tôt.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous avez trouvé un ‘roid autour de votre ligne de flottaison.