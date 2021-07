Les joueurs danois et le manager tirent des avertissements contre l’Angleterre avant les demi-finales de l’Euro 2020

Yussuf Poulsen a marqué deux fois pour le Danemark à l’Euro 2020 jusqu’à présent (Photo: .)

Le Danemark accepte qu’il est l’outsider avant sa demi-finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre mercredi soir, mais il est tranquillement confiant de provoquer un bouleversement et ne se contente pas d’atteindre les quatre derniers.

Ce fut une course remarquable pour les Danois, après les terribles scènes de l’effondrement de Christian Eriksen lors de leur match d’ouverture, qu’ils ont ensuite perdu contre la Finlande, puis battu contre la Belgique lors de leur deuxième sortie.

Ils se sont incroyablement remis de ces revers, battant la Russie, le Pays de Galles et la République tchèque pour atteindre les demi-finales où l’Angleterre attend à Wembley.

L’attaquant Yussuf Poulsen, qui a marqué deux fois ce tournoi, a rappelé à l’Angleterre que les deux nations ont joué deux fois l’année dernière et que le Danemark a gagné l’un et fait match nul l’autre.

L’attaquant du RB Leipzig sait très bien que le Danemark peut rivaliser avec l’Angleterre et a averti les Three Lions de ne pas être trop confiants.

“Nous les avons affrontés deux fois dans la Ligue des Nations et avons obtenu quatre points, donc s’ils sont si confiants qu’ils nous battront, c’est un peu trop performant”, a déclaré Poulsen.

«Je pense que ça va être un match serré. Bien sûr, l’Angleterre est favorite, elle joue à domicile mais nous avons montré qu’il est possible de jouer au même niveau.’

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, a fait l’éloge de Gareth Southgate et de son équipe, mais envisage également la colère et dit qu’il y a des plans spécifiques en tête pour blesser les Anglais.

«Je pense que Gareth Southgate a travaillé de manière fantastique avec l’équipe pendant de nombreuses années. Ce sont des noix difficiles à casser. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Hjulmand.

“C’est une équipe qui grandit de mieux en mieux ensemble, et où de plus en plus de phases de jeu sont connectées, mais il ne fait aucun doute que nous l’avons examiné et que nous avons quelques idées sur la façon dont cela peut être fait. ‘



Simon Kjaer remportera sa 113e sélection pour le Danemark mercredi (Photo: .)

Le capitaine danois, Simon Kjaer, a déclaré que le Danemark avait coché une case en atteignant les demi-finales, ce qui était leur objectif avant le tournoi, mais a insisté sur le fait que cela ne signifie pas qu’ils seront satisfaits de la fin de leur parcours.

‘C’est énorme. C’est fou”, a déclaré le défenseur après la victoire 2-1 contre la République tchèque en quarts de finale. « C’est un exploit insensé que nous avons réalisé avec l’équipe, mais aussi avec le staff, avec tout le monde autour. Ils ne doivent jamais être oubliés, les gens derrière et les choses que nous avons vécues.

«Nous avions comme objectif avant d’entrer dans ce camp que nous retournions à Wembley, et nous le sommes maintenant. Mais je mentirais aussi si je disais que nous sommes d’accord pour atteindre les demi-finales.

Les matchs entre l’Angleterre et le Danemark ont ​​tendance à être serrés, les quatre derniers, remontant à 2011, soit au niveau de fin, soit à la victoire par un but impair.

Cependant, la dernière fois qu’ils se sont rencontrés lors d’un tournoi majeur, c’est l’Angleterre qui s’est enfuie avec une victoire 3-0 lors de la Coupe du monde 2002.

