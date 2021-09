Les joueurs d’Apex Legends sont jaloux des statistiques détaillées sur les armes de la version mobile

Apex Legends Mobile est actuellement testé au Mexique, en Colombie et au Pérou, et de nouvelles images de la version mobile de la bataille royale gratuite de Respawn rendent les joueurs sur console et PC envieux.

Apex Legends Mobile comprend des statistiques détaillées sur chacune des armes du jeu. La page de statistiques de chaque arme comprend des informations sur le recul, la cadence de tir, les vitesses de rechargement, les modèles de répartition des dégâts, la portée effective, etc. C’est beaucoup d’informations intéressantes à avoir à portée de main, c’est exactement pourquoi les joueurs d’Apex Legends sur console et PC sur le subreddit du jeu souhaitent qu’une fonctionnalité similaire vienne à la version principale du jeu.

Il n’est actuellement pas clair si les armes du jeu mobile sont équilibrées de manière identique à celles de ses homologues sur console et PC, mais peu importe, avoir plus d’informations dans le jeu sur les performances des armes d’Apex Legends ne serait pas une mauvaise chose.

Une récente mise à jour d’Apex Legends a apporté de grands changements à Rampart et à de nombreuses armes, ainsi qu’une tentative de suppression du mécanisme de mitraillage involontaire du jeu. Le développeur Respawn Entertainment a par la suite retardé la suppression du mitraillage, invoquant des effets secondaires de gameplay imprévus.

Apex Legends Mobile est développé par Lightspeed & Quantum Studios, une filiale de Tencent Games et les créateurs de PUBG: Mobile, en partenariat avec Respawn. Le fait que la version mobile du jeu soit construite en grande partie à partir de zéro peut signifier qu’il y aura plus que quelques différences entre les deux versions, et les joueurs mobiles ne pourront pas jouer avec ceux sur PC et consoles. Apex Legends Mobile n’a actuellement pas de date de sortie.

