Les joueurs d’Arsenal, de Chelsea et de Man United mènent une nouvelle ère brillante pour l’Écosse alors que les hommes de Steve Clarke étourdissent le Danemark et remportent six victoires consécutives pour la première fois en quatre-vingt-dix ans afin de maintenir les espoirs de la Coupe du monde en vie

Il y a à peine deux mois, les chances de l’Écosse de participer à la Coupe du monde l’an prochain au Qatar ne tenaient qu’à un fil.

Une défaite 2-0 contre la nation la plus en forme du monde, le Danemark, signifiait que les hommes de Steve Clarke devaient produire quelque chose de vraiment spécial pour se qualifier pour les play-offs, avec Israël en pole position pour décrocher la deuxième place du groupe F.

L’Ecosse vole absolument et a scellé sa place pour les play-offs en mars prochain

L’ambiance ne pourrait pas être meilleure dans le camp écossais en ce moment

Six matchs et six victoires plus tard, la Tartan Army a produit une forme vraiment remarquable pour sceller sa place en demi-finale des barrages en mars prochain.

L’équipe a poursuivi une course imparable qui a abouti à une incroyable victoire 2-0 sur le leader du groupe en fuite, le Danemark, lundi soir.

Non seulement ils ont mis fin à la série de 26 matchs sans défaite de leur adversaire lors des éliminatoires, mais ils ont également remporté six matchs de compétition consécutifs pour la première fois depuis qu’ils ont scellé six victoires consécutives entre mars 1928 et février 1930.

John Souttar a marqué son premier but international pour élever le toit à Hampden Park avant que Che Adams ne marque une seconde en retard pour maintenir son rêve de jouer à Qatar 2022 fermement en vie.

Robertson a été excellent contre le Danemark

Et Clarke, qui admet qu’il a du mal à avoir l’air heureux dans le meilleur des cas, a déclaré qu’il était « impossible » de ne pas sourire après que son équipe ait démantelé les demi-finalistes de l’Euro 2020 pour les aggraver à leur première défaite en neuf éliminatoires.

Bien que Clarke ne possède peut-être pas l’excentricité managériale de Jurgen Klopp, Antonio Conte ou Jose Mourinho, son équipe est pleine de personnages et cela fait plus que compenser cela.

Deux des meilleurs arrières latéraux de la Premier League, Andy Robertson et Kieran Tierney, incarnent la mentalité de ne jamais dire de mourir de son équipe.

Les deux joueurs sont des arrières gauches naturels mais sont trop bons pour laisser tomber et Clarke utilise donc un système de cinq à l’arrière pour accueillir à la fois les hommes de Liverpool et d’Arsenal, ce dernier étant utilisé à gauche d’un arrière trois.

Le milieu de terrain de Chelsea Billy Gimour – actuellement prêté à Norwich – était à nouveau impérieux au milieu du parc, dictant le tempo du jeu, interceptant les attaques du Danemark et effectuant plusieurs dégagements clés pour continuer sa bonne forme pour sa nation après ses camées impressionnants à l’Euro 2020.

Gilmour brille pour son pays, mais n’arrive pas à obtenir un match pour Norwich pour le moment

Adams a frappé le deuxième pour sceller une célèbre victoire de l’Écosse sur le Danemark

Le joueur de 20 ans, bien qu’il ait été exclu des Canaries cette saison, a rappelé à point nommé pourquoi il a été courtisé par Barcelone la saison dernière après une sublime démonstration de passage à l’âge adulte pour Chelsea contre Liverpool en FA Cup lorsque Frank Lampard était en charge.

Son partenaire habituel au milieu de terrain, Scott McTominay, a également joué un rôle absolument crucial dans leur récente course, bien que l’homme de Manchester United ait raté l’affrontement avec le Danemark en raison d’une blessure.

Pendant ce temps, l’attaquant de Southampton Che Adams a prouvé que sa décision de changer d’allégeance de l’Angleterre à l’Écosse était une décision inspirée.

Il a marqué quatre buts en 13 apparitions et sans lui, les espoirs des hommes de Clarke au Qatar auraient pu être éteints.

Un joueur, cependant, qui ne fait pas partie de l’élite des « six grands », mérite plus d’éloges que n’importe quel autre ; John McGinn.

McGinn incarne la brillante mentalité de l’équipe d’Écosse

Le milieu de terrain d’Aston Villa est un héros parmi les fidèles de Villa et Hampden Park et comme il le fait si souvent contre ses adversaires, il a dirigé le Danemark en lambeaux lundi soir.

Avec un derrière presque aussi célèbre que celui de Kim Kardashian, McGinn est une figure extrêmement populaire auprès de ses coéquipiers de club et de country.

Mais Clarke insiste sur le fait que les gens devraient cesser de parler de son arrière car il est une douleur dans le cul pour ses rivaux.

« C’est un bon joueur », a fait remarquer Clarke avant le choc contre le Danemark. « Les commentaires sur la forme de son corps sont un peu méchants, pour être honnête car c’est un bon joueur. »

Ne vous y trompez pas, l’Ecosse ne possède pas une équipe pleine de joueurs flashy comme l’Angleterre, la France ou l’Allemagne.

Mais la nature acharnée de leur équipe – incarnée par le tenace McGinn et dirigée par l’humble Clarke – leur donne toutes les chances de faire l’impensable et de se qualifier pour la pièce maîtresse de l’année prochaine au Moyen-Orient.