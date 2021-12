Les joueurs d’Arsenal manquent au « mec sympa » Pierre-Emerick Aubameyang, révèle Ben White qui dit que ce serait « un honneur » de succéder à l’attaquant en exil en tant que capitaine des Gunners

Ben White a déclaré à talkSPORT qu’il manquait aux joueurs d’Arsenal le « mec sympa » Pierre-Emerick Aubameyang avec l’attaquant toujours en exil de la première équipe des Gunners.

Et l’arrière central estime qu’il possède certaines des qualités requises pour être capitaine, alors que la signature estivale est un candidat pour succéder à l’attaquant en tant que prochain skipper à temps plein du club.

getty

Ben White d’Arsenal pense qu’il a les qualités pour être un bon capitaine

L’avenir d’Aubameyang à Arsenal est incertain après que Mikel Arteta a lâché son capitaine en raison d’une « violation disciplinaire ».

Le joueur de 32 ans n’a pas fait d’apparition depuis la défaite des Gunners en Premier League contre Everton le 6 décembre et a été fortement lié à un éloignement du nord de Londres dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il est le dernier joueur à tomber sous le coup de la « malédiction » du capitaine d’Arsenal, le débat faisant rage sur qui pourrait recevoir le brassard ensuite.

Avec un manque apparent de leaders dans l’équipe – les mots des légendes d’Arsenal, pas nous – des gens comme White et son collègue Aaron Ramsdale ont été liés au rôle, bien qu’ils ne soient pas encore des joueurs d’Arsenal depuis un an.

L’arrière central a répondu à ces suggestions dans une interview exclusive avec l’animateur de talkSPORT Jim White avant le voyage du Boxing Day des Gunners à Norwich.

GETTY

Arteta a jeté le livre à Aubameyang pour son dernier manquement à la discipline – il serait rentré tard d’un voyage approuvé en France pour rendre visite à sa mère

Et alors qu’il a dit que ce serait un « honneur » de diriger l’équipe, il dit que toute l’équipe manque la présence de son coéquipier.

Lorsqu’on lui a demandé si la situation d’Aubameyang avait été une distraction pour l’équipe en forme, White a déclaré: « Cela ne l’a pas vraiment regardé sur la feuille de match. Nous avons bien joué.

« C’est évidemment décevant pour Auba mais nous avons tous la tête baissée et nous travaillons dur.

« C’est un gars vraiment sympa, il nous manque à tous, mais c’est comme ça. »

Sur les suggestions qu’il pourrait être la catpain d’Arsenal, l’homme de 50 millions de livres sterling a déclaré: « Je ne l’ai jamais fait auparavant, mais ce serait évidemment un honneur absolu d’être capitaine.

« Je pense que j’ai certaines des qualités pour être capitaine, mais nous verrons avec le temps. »

.

White et Ramsdale n’ont rejoint Arsenal qu’au cours de l’été, mais sont déjà désignés comme futurs capitaines

White a également tout révélé sur la jeune équipe passionnante d’Arsenal, la gestion des hommes d’Arteta et la pression de son déménagement dans le nord de Londres.

En parlant de ce transfert de 50 millions de livres sterling, White a déclaré qu’il ne ressentait pas la pression de son prix élevé, mais a admis avoir eu un « coup de pied dans le cul » après avoir reçu de vives critiques de la presse après ses débuts à Arsenal, qui se sont soldés par une humiliation défaite.

« C’est étrange – on m’a déjà posé cette question et j’en ai parlé à ma mère, elle m’a demandé la même chose », a-t-il déclaré à propos de la pression de son transfert de Brighton.

«Ce n’est pas vraiment quelque chose à voir avec moi. Je ne décide pas du prix, ce n’est pas quelque chose dans lequel je suis impliqué.

« Donc, c’est hors de mon contrôle, et si c’est hors de mon contrôle, il ne sert à rien de s’en inquiéter. »

White a fait ses débuts à Arsenal contre Brentford et a été «martelé» pour son affichage, alors que les Gunners ont perdu leur match d’ouverture de la nouvelle campagne contre l’équipe nouvellement promue.

C’était le premier match de Brentford en Premier League de son histoire.

.

Arsenal a connu le pire début de campagne en perdant contre Brentford, nouvellement promu, lors des débuts de White en Premier League pour le club

« Ce n’était pas idéal », a déclaré White. « J’ai été martelé dans la presse et ce n’était évidemment pas agréable.

« Mais ça m’a donné un petit coup de pied au cul de revenir là-bas et de leur montrer pourquoi je suis à Arsenal. »

White a également fait l’éloge de la jeune équipe brillante d’Arsenal, qui revient à Noël dans le top quatre de la Premier League et en demi-finale de la Coupe Carabao.

Les Gunners se vantent d’une statistique impressionnante de leurs jeunes livrant devant le but – leurs 18 derniers buts en championnat ont été marqués ou aidés par un joueur de moins de 23 ans, avec Smith Rowe, 21 ans, leur meilleur buteur de la ligue cette année. saison avec huit buts et deux passes décisives.

« Nous avons une jeune équipe, il y a tellement de membres de l’équipe qui peuvent jouer et les gars qui ont joué ont joué », a ajouté White, qui a également fait l’éloge d’Arteta, de son attention aux détails et à la gestion des hommes.

« Aaron [Ramsdale], B [Bukayo Saka], Émile [Smith Rowe] – nous nous rapprochons vraiment et tout ce que nous voulons, c’est gagner, et essayer de prendre l’habitude de le faire est important.

getty

Saka et Smith Rowe ont été deux projecteurs brillants pour Arsenal cette saison

« Nous construisons notre chemin lentement et nous espérons être là [back in Europe] cette saison, mais on prend chaque match comme il vient, on ne s’avance pas.

« Nous nous débrouillons bien en ce moment, mais cela pourrait changer. Nous essayons juste d’obtenir trois points à chaque match, puis de passer au suivant.

« Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Les équipes autour de nous vont faire de leur mieux, et nous ferons de même.

Sur Arteta, il a déclaré: «Les détails dans lesquels le gaffer entre est complètement différent de ce que j’ai rencontré auparavant. La façon dont il vous demande de faire des choses et la façon dont il dit les choses et les détails dans lesquels il entre sont vraiment importants et cela m’aide énormément.

«J’ai eu quelques managers et je dirais que sa gestion des hommes est la meilleure que j’aie jamais connue. Chaque joueur est différent et a besoin de choses différentes, et il le comprend parfaitement.

« C’est un top manager et ça se voit – nous obtenons les résultats maintenant. »

Norwich vs Arsenal est EN DIRECT et EXCLUSIVEMENT sur talkSPORT le lendemain de Noël – connectez-vous pour des commentaires festifs en direct !

Offre de pari du jour

Vous trouverez ci-dessous quelques offres de paris intéressantes à offrir pendant la période festive du football aux nouveaux clients.

888SPORT – Pariez 10 £ Obtenez 45 £ en paris gratuits – OFFRE DE RÉCLAMATION*

WILLIAM HILL – 1+ but à marquer le lendemain de Noël en PL OFFRE DE RÉCLAMATION*

888sport – Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/A un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Retrait général restrictions et conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

William Hill – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPB20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 22 décembre 2021 jusqu’à 12h30 le 26 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org