Les joueurs d’Arsenal ” s’en tirent avec un meurtre “, affirme la légende David Seaman qui avertit Mikel Arteta que ” les fans se retourneront ” si les Gunners en difficulté ne battent pas Norwich

in

Le légendaire gardien de but d’Arsenal, David Seaman, a déclaré à talkSPORT que les joueurs d’Arsenal s’en sortaient avec un meurtre et qu’il était temps pour eux de se présenter ce week-end contre Norwich.

Seaman était le numéro un d’Arsenal entre 1990 et 2003, remportant trois titres de Premier League et quatre FA Cups alors qu’il scellait sa place dans les livres d’histoire du club.

.

Seaman célèbre sa victoire en Premier League avec Tony Adams et Arsenal en 1998

Cependant, les choses ne sont pas tout à fait au même niveau pour son ancienne équipe des Gunners, qui a connu son pire début de championnat et occupe le bas du classement avec zéro but et zéro point en trois matchs.

Le manager Mikel Arteta semble soumis à de sérieuses pressions pour son travail avant l’affrontement de ce samedi avec Norwich à l’Emirates Stadium, qui sera diffusé en direct sur talkSPORT 2 à partir de 15 heures.

Lorsque le sujet d’Arsenal a été évoqué par l’animateur de talkSPORT Breakfast, Ally McCoist, Seaman a rapidement plaisanté : « C’est une mauvaise réplique, mon pote, je ne t’entends pas !

“Mes amis m’ont dit que c’était un six points”, a déclaré le légendaire tireur à propos de la rencontre de ce week-end avec les Canaries, l’équipe une place au-dessus d’Arsenal dans le tableau à la 19e place.

.

Arsenal a été battu par Man City la dernière fois pour en faire trois défaites en trois matchs pour commencer la nouvelle saison de Premier League

“C’est là où nous en sommes en ce moment et c’est un match énorme maintenant, je suis content que ce soit à la maison car si c’était à l’extérieur, ce serait un match vraiment difficile, la pression des fans aux Emirats le dira.

“Il y aura une pression importante si Norwich marque en premier.”

Bien qu’il soit en bas de la ligue, Arsenal n’a pas vraiment eu la tâche facile avec deux de ses trois premiers matchs contre les prétendants au titre Chelsea et Manchester City – perdant 2-0 et 5-0 – dans lesquels Seaman ne s’attendait pas à grand-chose.

“Arsenal ne s’est pas présenté jusqu’à présent cette saison”, a déclaré l’ancien numéro un anglais. “Pour être honnête, ils ont connu deux matchs vraiment difficiles.

« Le jeu de Brentford [a 2-0 defeat on the opening day] C’était une vraie déception, mais les deux autres, vous vous attendiez peut-être à un match nul au mieux, surtout quand vous voyez la différence dans leurs équipes et la façon dont ils jouent.

.

Arsenal a connu le pire départ de sa campagne en perdant contre Brentford, nouvellement promu, bien qu’ils aient été stimulés par le retour de Ben White avant le choc de Norwich

“Je suis allé au match de Chelsea et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, ils sont en avance sur nous en ce moment.'”

Arteta mène actuellement la course au sac de Premier League avec une cote de 4/9 avec l’ancien manager de Chelsea, de l’Inter et de la Juventus, Antonio Conte, le favori des bookmakers pour le remplacer.

Seaman, cependant, pense que les joueurs d’Arsenal sont tout aussi responsables que l’entraîneur de leur disparition actuelle.

« Les joueurs ne se sont pas présentés, même vers la fin de la saison dernière, a-t-il expliqué.

“Je sais qu’Arteta recevait beaucoup de bâton, mais les joueurs ne se présentaient pas et je me disais” accrochez-vous, ces gars s’en tirent avec un meurtre “, car il n’y a pas grand-chose à dire à leur sujet et ils ne le sont pas. donner le meilleur d’eux-mêmes.

.

La pression est sur Arteta, mais ses joueurs ont été tout aussi mauvais

«Ils doivent se présenter ce week-end, c’est un match énorme et je crains le pire si nous sommes battus, car les fans vont se retourner. Ils ne sont pas contents d’avoir terminé huitièmes pendant deux saisons, c’est loin d’être suffisant.

Arsenal a dépensé 149 millions de livres sterling cet été pour Ben White et Aaron Ramsdale, la plupart des équipes de Premier League, et Seaman pense qu’il n’y a plus d’excuses.

“Nous en sommes maintenant à ce point où le conseil d’administration a jeté de l’argent à l’équipe et à l’équipe”, a-t-il déclaré.

“Ils ont mis leur argent là où ils disent et il est temps pour les joueurs de faire de même.”

