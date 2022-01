Les joueurs de Badajoz « dénoncent la situation grave » qu’ils vivent depuis des mois

01/11/2022 à 22:22 CET

Les joueurs de l’équipe première du Club Deportivo Badajoz ont publié ce mardi un communiqué dans lequel ils dénoncent « la situation grave » qu’ils vivent « depuis des mois » en raison du non-paiement de leur masse salariale qui « devient insoutenable« .

Dans le communiqué, publié par l’Association des footballeurs espagnols (AFE), les joueurs de Badajoz soulignent que « le non-paiement de la masse salariale qui en tant que travailleurs » leur appartient « », ajoute une série de circonstances qui rendent le quotidien très difficile, comme le fait qu’il y a « des collègues qui n’ont pas les moyens de payer le loyer de leur maison ».

De plus, ils assurent que « les responsables du matériel n’ont pas les produits de nettoyage nécessaires pour laver les vêtements après les entraînements et les matchs » et qu’ils sont « à l’extrême de le laver avec le gel que les arbitres laissent derrière eux ».

« Le corps médical ne peut pas nous fournir la supplémentation nécessaire, matériel pour bandages, etc. Nous n’avons pas fait d’analyse depuis des mois. Nous n’avons pas les outils nécessaires pour maîtriser et développer notre activité professionnelle », ajoutent-ils.

Les footballeurs dénoncent également qu' »il y a des employés de club qui ont dû faire face aux dépenses de nourriture d’après-match en déplacement et préparer des sandwichs pour les déplacements à domicile ».

Déclaration du staff et du staff technique de @CDBadajoz dénonçant la situation qu’ils traversent. pic.twitter.com/SWzYKjzDk7 – Sports d’Estrémadure (@DeportesCexTV) 11 janvier 2022

« D’autre part, nous voulons faire savoir que l’équipe a fait des sacrifices depuis le début de la saison, pensant toujours au bien du Badajoz Sports Club et dans le but de collaborer à la résolution de cette situation qui nous affecte dans le première personne. Nous avons renoncé à la pré-saison qui nous avait été promise en échange d’un terrain d’entraînement en gazon naturel, qui n’a jamais été disponible pour nous », ajoutent-ils dans leur note.

Ils précisent également que « les installations du club subissent des dégradations dues au manque d’entretien, l’état du gazon de la Nouvelle Pépinière se dégrade de plus en plus et les supporters » qui « les soutiennent chaque dimanche ne méritent pas de retrouver les tribunes et les services dans le des conditions correctes. ils ont dû les voir samedi dernier, pour des raisons de propreté et de santé ».

« Nous ne savons même pas dans quelles conditions nous pourrons voyager pour le prochain match. L’engagement de cette équipe est tel que si nécessaire nous voyagerions dans nos propres véhicules, mais ce n’est pas une solution même à moyen terme. Nous voulons jouer notre rôle de travail, défendre le club que nous représentons et nous voulons le faire dans des conditions décentes », abonde son communiqué de plainte.

Le modèle merci « l’effort de tous les travailleurs du club« pour les avoir aidés » au quotidien et pour avoir tout fait pour faire avancer cette situation. « » Et, surtout, aux fans, d’être là, de nous encourager chaque dimanche et d’être l’âme CD Badajoz », soulignent-ils.

« Depuis le début, nous avons toujours fait prendre conscience à la propriété de notre préoccupation et les responsables nous ont demandé patience et discrétion, mais nous considérons que nous avons atteint la limite. Nous demandons qu’une solution immédiate soit trouvée à la situation compliquée du club. , conclut la note.