Les joueurs de Barcelone B sont les plus susceptibles de percer en 2021-22

La saison est dans moins d’un mois et l’alignement de Barcelone prend encore forme.

Avec les matchs amicaux de pré-saison qui commencent cette semaine, les joueurs de Barcelone B auront leur meilleure occasion d’impressionner l’entraîneur et de gagner une place dans l’équipe première.

La précarité financière et moins de signatures estivales de renom signifient que les joueurs de l’académie seront bien vus, mais auront du pain sur la planche pour convaincre le pragmatique Ronald Koeman qu’ils ont quelque chose d’unique à contribuer à son projet.

Ilaix Moriba était la star du Barca B l’année dernière. Ironiquement, il ne jouera peut-être même pas cette saison s’il ne parvient pas à régler sa situation contractuelle.

En revanche, Riqui Puig, la star de l’année précédente, est tombé en disgrâce et cherchera à se réintroduire auprès des fidèles du Barça.

Qu’est-ce que cela dit sur Ronald Koeman et ce qu’il recherche ?

Jetons un coup d’œil aux jeunes joueurs ayant les meilleures chances de jouer au Camp Nou.

Collado a marqué huit buts l’année dernière en tant que capitaine de Barcelone B, et a joué à la fois comme milieu de terrain offensif et ailier sur le côté droit.

Il a de l’expérience dans l’entraînement avec la première équipe et a même fait ses débuts lors d’une défaite 2-0 contre le Celta Vigo en 2019.

À 22 ans, vous obtenez un jeune joueur mature qui ne sera pas submergé par les exigences techniques de jouer aux côtés et contre les meilleurs joueurs du monde.

Le plus grand défi pour Collado sera la compétition interne. Il est impossible de le voir prendre le temps de jeu de Pedri, et il aura les mains pleines pour prouver qu’il peut fournir plus de renfort que Riqui Puig et Ilaix Moriba.

Collado aura besoin de joueurs attaquants pour sortir afin de grimper dans le tableau des profondeurs. L’incertitude autour de Moriba, Antoine Griezmann, et Philippe Coutinho, pourrait jouer à son avantage,

Comme vous le verrez dans les faits saillants ci-dessous, Collado est glissant et dangereux sur son pied gauche. Avance rapide jusqu’au quatrième but du Barca B, et vous aurez un aperçu de ce qu’il a à offrir.

Beaucoup de gens demandent qu’Iñaki Peña soit l’homme qui soutiendra Marc Andre ter Stegen la saison prochaine.

Pour que cela se produise, Neto devra trouver un prétendant, et jusqu’à présent, il y a des rumeurs, mais rien de concret.

Ronald Koeman a fait part de ses doutes sur Peña, préférant avoir une sauvegarde éprouvée, en particulier avec Ter Stegen qui se remet d’une blessure.

Iñaki Peña serait-il assez bon pour le remplacer si l’Allemand est absent pendant une longue période ?

Il aura une chance de faire ses preuves cette pré-saison, et il devra être parfait.

Koeman ne sera pas facile à impressionner, mais Peña a passé beaucoup de temps avec la première équipe la saison dernière, et si Neto est vendu, il se retrouvera probablement avec une occasion en or de jouer entre les bâtons sur la plus grande scène.

Iñaki pourrait-il suivre les traces de Victor Valdes en tant que prochain grand gardien local ?

Nous le saurons bientôt.

Avec le départ de Junior Firpo pour Leeds United, la porte est grande ouverte pour qu’Alejandro Balde se fasse un nom avec l’équipe première.

Pendant des années, Barcelone a cherché à rivaliser avec Jordi Alba, mais personne n’a réussi à montrer qu’il pouvait fournir la même menace sur le flanc gauche.

Balde est peut-être l’homme de la situation, et d’autres en Europe l’ont remarqué.

Comme Jordi Alba, Balde a du rythme et un instinct d’attaque.

Alors qu’Alba est connue pour battre les défenseurs avec des fuites du ballon et est à l’aise en possession du ballon, Balde n’a pas peur d’affronter les défenseurs avec le ballon à ses pieds, comme vous le verrez maintes et maintes fois dans sa vidéo des faits saillants.

La grande question sera de savoir si Jordi Alba commencera à ralentir à mesure qu’il vieillira et si lui et le reste de la ligne défensive commettent suffisamment d’erreurs défensives pour mériter la concurrence des autres sur la liste.

Balde est jeune, mais comme Pedri et Ansu l’ont montré ces dernières années, il est assez vieux pour s’imposer dans la première équipe s’il a le dynamisme et la détermination.

Yusuf Demir est un jeune de 18 ans présenté comme le « Messi autrichien » et commencera sa carrière à Blaugrane avec le Barcelona B.

Il passe l’année en prêt du Rapid Vienna, avec une option de pérennisation pour un coût de 10 millions d’euros.

Ce n’est pas une petite somme d’argent pour une équipe en crise financière, donc Demir devra vraiment profiter de l’année pour montrer qu’il a la qualité pour réussir à Barcelone.

Nous aurons un aperçu de lui cette pré-saison où il aura la chance de rivaliser avec un groupe d’attaquants bondé.

Nico González a généré du buzz et a récemment reçu un nouveau contrat pour rester au club jusqu’en 2024.

En tant que milieu de terrain défensif, Nico est absolument un joueur à surveiller.

Sergio Busquets ne rajeunit pas et Moriba joue avec le feu avec sa négociation de contrat, faisant de Nico l’un des prochains hommes à prendre les rênes.

Nico est grand et physique, les mêmes attributs qui distinguaient Ilaix, associés à la capacité technique que vous attendez d’un joueur qui a grandi à La Masia.

Avec une bonne chance et une pré-saison qui se démarque, mon argent est sur lui en tant que cheval noir pour se frayer un chemin sur la liste de la première équipe.

Il y a également plusieurs autres joueurs qui s’entraînent actuellement avec l’équipe première et qui espèrent avoir une chance d’impressionner lors des matchs amicaux de la semaine prochaine. Défenseurs centraux Arnau Comas et Santiago Ramos Mingo pourrait figurer, tandis que le milieu de terrain de 16 ans Gavi est un autre produit La Masia très apprécié. il faudra attendre pour voir Ilias Akhomach et Kays Ruiz en action après que les deux joueurs aient été testés positifs pour Covid-19.