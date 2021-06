Les joueurs de Barcelone confirmés pour l’Euro 2020

L’Euro 2020 est à nos portes, un festival de football international mettant en vedette certains joueurs clés de Barcelone.

En tant que l’un des plus grands clubs du monde, vous pourriez vous attendre à ce que le Barça ait beaucoup de joueurs représentant des pays à l’Euro 2020, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Huit ont été appelés à l’action, le même nombre que l’équipe italienne Atalanta et l’équipe russe Dinamo Zagreb. Le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le Dynamo Kiev auront tous plus de joueurs au tournoi que le Barça.

Cela ne signifie pas grand-chose dans le grand schéma des choses. Certaines stars du Camp Nou ne sont pas du tout en mesure de concourir. Lionel Messi, Ronald Araujo et Sergiño Dest seront en action ailleurs cet été. Le talent passionnant d’Ansu Fati et du solide gardien allemand Marc-André ter Stegen seraient en compétition s’il n’y avait pas eu une blessure qui les a exclus du tournoi.

Quelles nations les fans du Barça doivent-ils surveiller cet été et quelles sont les chances des joueurs de briller ? Nous avons le guide complet pour vous ci-dessous.

Danemark

Photo de Lukas Schulze – UEFA/UEFA via .

Martin Braithwaite est le seul joueur du Barça à représenter le Danemark dans le groupe B, et les Danois espèrent se qualifier pour la prochaine étape. Ils affronteront la Belgique, l’un des favoris du tournoi, et à la fois la Russie et la Finlande, contre qui ils chercheront sûrement leurs chances. Braithwaite, 30 ans, n’a marqué que deux buts en Liga en 29 matches cette saison et est vraiment un joueur marginal pour Ronald Koeman, mais il est susceptible de faire partie du onze de départ de son pays.

Pays-Bas

Photo par Eric Verhoeven/Soccrate/.

Le milieu de terrain Frenkie De Jong est un joueur clé pour le club et le pays et a certainement impressionné depuis son transfert de 75 millions d’euros de l’Ajax en 2019. Il a commencé 35 matches de Liga pour l’équipe de Koeman et a figuré en tant que titulaire dans les deux les rencontres du tournoi. Son pays sera le cheval de bataille de toute la compétition cet été, avec un groupe relativement facile composé de l’Autriche, de la Macédoine du Nord et de l’Ukraine.

Espagne

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Il y a trois joueurs du Barça dans l’équipe espagnole, mais remarquablement aucun des rivaux du Real Madrid, Sergio Ramos étant étonnamment abandonné par Luis Enrique. Yahoo rapporte que laisser Ramos à la maison signifie que deux joueurs du Barça, Jordi Alba et Sergio Busquets, deviendront les leaders vétérans de l’équipe avec 195 sélections à eux deux. Le dernier joueur du Barça dans l’équipe espagnole est le jeune joueur passionnant Pedri. Il aura peut-être une chance en l’absence de Fati, mais avec seulement trois buts en Liga à son actif, ce tournoi pourrait être trop tôt pour qu’il brille. Le groupe E est difficile à appeler, bien que l’Espagne soit favorite dans l’Euro 2020 Group Winner Odds by Bwin. La Suède et la Pologne auront beaucoup envie de se classer deuxièmes et peut-être même de créer la surprise en tête du groupe, la Slovaquie étant une inconnue. L’absence de Fati est sans aucun doute un coup dur pour les chances de l’Espagne, mais les fans espèrent que Busquets et Alba pourront inspirer la jeune équipe à un certain succès.

France

Photo par Aurélien Meunier/.

Beaucoup pensent que la France sera à nouveau en finale cette année, après avoir remporté la Coupe du monde 2018 et terminé deuxième des Championnats d’Europe 2016. Leur équipe est incroyablement forte et comprend trois joueurs du Barça, au moins un considéré comme un titulaire pour son pays. Antoine Griezmann a joué un rôle essentiel dans les apparitions finales des Bleus, et il ne manquera pas d’ajouter à ses 90 sélections et 36 buts. Ousmane Dembélé a marqué lors de la récente victoire amicale 3-0 contre le Pays de Galles après son entrée en jeu, et lui aussi pourrait avoir un impact significatif sur l’équipe de Didier Déschamps. Enfin, Clément Lenglet est en marge de l’équipe, avec 12 sélections et un but international, mais à moins que leur dernier match de groupe ne soit un caoutchouc mort, il pourrait avoir du mal à entrer sur le terrain.