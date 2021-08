Les joueurs de Barcelone disent au revoir à Lionel Messi

Les joueurs de Barcelone se sont rendus sur les réseaux sociaux vendredi pour partager leurs réflexions sur la sortie de Lionel Messi et envoyer leurs meilleurs vœux au capitaine.

Il y a eu un silence initial de la part des joueurs après l’annonce de la nouvelle hier, mais les messages ont depuis afflué alors que la réalité du départ de Messi frappe enfin à la maison.

Sergio Busquets a été l’un des premiers à partager ses réflexions et à dire au revoir à l’attaquant.

Il y avait aussi des messages émouvants de Gerard Pique, Sergi Roberto et Carles Puyol. Pique a admis que “plus rien ne sera plus jamais pareil” maintenant que Messi a joué son dernier match sous le maillot de Barcelone.

L’arrière gauche Jordi Alba a également écrit un long post sur Instagram.

« Quel privilège d’avoir pu partager ces 9 saisons ensemble. Quelles belles expériences nous avons vécues et comment nous avons surmonté les moments difficiles. J’ai eu la chance de pouvoir vivre votre premier but en 2005 contre Albacete au Camp Nou et je n’aurais jamais pensé qu’un jour nous aurions cette complicité qu’avec un simple regard nous nous comprenions. Comment nous avons apprécié sur le terrain avec vos passes en course et ma passe arrière, à quel point cela a bien fonctionné pour nous. « Comment vais-je le manquer ! « Vous n’êtes pas seulement le plus grand joueur de l’histoire du football, mais vous êtes aussi un être humain exceptionnel. Ami, merci du fond du cœur pour tout ce que tu as donné au club, pour ton amitié, pour ton soutien dans les jours gris, pour les grands moments vécus qui resteront à jamais dans notre mémoire. Je vous souhaite, ainsi qu’à toute votre famille, le meilleur dans votre nouvelle aventure. Un gros câlin, je t’aime frère.

Les jeunes barcelonais Riqui Puig, Ansu Fati et Ilaix Moriba ont également pris le temps de remercier Messi et de préciser à quel point ils aimaient pouvoir jouer avec le GOAT.

Le duo français Ousmane Dembele et Antoine Griezmann a également remercié Messi dans des publications sur les réseaux sociaux. Les deux joueurs ont été liés à des sorties estivales mais semblent maintenant prêts à rester au Camp Nou.

Griezmann a écrit sur Instagram : « La seule chose que je puisse vous dire et que tout amateur de football y pensera : MERCI ! Merci pour tout ce que vous avez fait à Barcelone ! Pour la ville, pour le club… vous avez tout changé ! Je suis sûr que ce n’est pas un au revoir mais à plus tard et que votre chemin se recroisera avec le FC Barcelone. Je vous souhaite le meilleur, que vous et votre famille soyez heureux où que vous alliez. Très peu de gens savent ce que c’est d’être Messi et vous avez été un exemple pour moi à tous points de vue.

Il y avait aussi quelques mots de remerciement de Dembele. Le Français ne devrait pas figurer avant novembre après avoir subi une intervention chirurgicale, mais a déclaré que cela avait été un “privilège” de jouer avec Messi à son poste.

Il a écrit : « Leo, c’était un privilège d’avoir joué avec une légende comme toi. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour votre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Personne n’oubliera ce que vous avez fait pour Barcelone et pour les amateurs de football. Je vous souhaite à vous et votre famille tout le meilleur. Merci Léo.

Il y avait aussi un message typiquement honnête du gardien Marc-André Stegen. L’Allemand a admis que les deux joueurs avaient eu leurs différences dans le passé, mais a clairement exprimé son admiration pour le capitaine.