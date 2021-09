Les joueurs de Barcelone réagissent au retour sensationnel d’Ansu Fati

in

Les joueurs de Barcelone n’ont pas tardé à féliciter Ansu Fati pour son brillant retour après que le joueur de 18 ans est sorti du banc et a marqué lors d’une victoire 3-0 sur Levante dimanche.

Il y a eu des scènes émouvantes au Camp Nou alors que Fati a fait sa première apparition pour les géants catalans depuis novembre 2020 et l’a couronné par une belle frappe.

Riqui Puig a été l’un des premiers à envoyer un message à Fati. Il a écrit sur Instagram : « Félicitations Ansu Fati. Vous le méritez plus que quiconque. Après-midi magique au Camp Nou, merci culés.

L’arrière central Ronald Araujo a également eu des mots gentils pour Fati.

« Tu le mérites… toi et ta grande famille. Nous sommes témoins de la patience et du travail acharné que vous avez mis en cette période. Sos Crack, que Dieu vous bénisse.

Eric Garcia était le suivant et ne pouvait cacher sa joie de revoir son ami proche sur le terrain du Camp Nou.

« Après-midi de beaucoup de joies aujourd’hui. Pour la victoire et pour le retour d’Ansu. Vous le méritez pour tout votre travail acharné, ce n’est que le début. Merci aussi aux fans pour tout le soutien.

Le duo néerlandais Memphis Depay et Frenkie de Jong ont également posté des messages sur Instagram après le match.

Les messages ont continué à affluer pour Ansu après le match. Gerard Pique a tweeté à quel point il était heureux de voir l’attaquant revenir sur le terrain.

Et son collègue défenseur Oscar Mingueza fêtait également le retour d’Ansu : « Bonne victoire et grand match d’équipe ! Très heureux de vous revoir jouer à Ansu ! Vous le méritez! Merci beaucoup les fans, ça continue !”

Pendant ce temps, Fati a également pris le temps d’envoyer un message à ses partisans sur les réseaux sociaux. Il a écrit : « Très heureux de profiter à nouveau du football, pour la victoire et pour le but ! Merci à tous ceux qui m’ont aidé ces derniers mois et merci pour votre amour ! Força Barça !