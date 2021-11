Les joueurs de Battlefield 2042 rejoignent XP Farm, ignorant qu’ils sont l’XP

Image : Champ de bataille 2042

Donc, le nouveau Battlefield a ce mode appelé Portal qui ressemble à un grand bac à sable, où les joueurs peuvent personnaliser les jeux pour qu’ils soient essentiellement ce qu’ils veulent. Et pour le moment, parce que nous vivons dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de ces jeux sont des fermes XP.

Oui, aussi choqué que vous puissiez être de lire ceci, beaucoup de joueurs abandonnent en utilisant leur imagination au profit de la création de jeux personnalisés où ils peuvent simplement se déplacer en massacrant des robots et gagner beaucoup d’XP, ce qui leur permet de monter de niveau plus rapidement et donc débloquez un meilleur équipement plus rapidement. Certains des exemples les plus éhontés de cela n’arment même pas les robots avec des armes à feu, ils les envoient simplement sur le champ de bataille avec des couteaux pour faire face à une mort rapide.

Qui, bien, peu importe. L’agriculture XP n’a rien de nouveau. Ce qui rend cet exemple particulier d’agriculture XP fantastique, c’est qu’en raison de la façon dont Battlefield 2042 remplit ses correspondances avec des bots, il y a de vrais humains qui recherchent des trucs comme « XP farm » dans les listes de serveurs et finissent par se joindre à ces jeux.

Mais pas comme les agriculteurs XP. Comme l’XP. Tyler Wilde de PC Gamer a passé le week-end à déconner dans ces serveurs et a trouvé des tas de gens « rejoignant les serveurs de l’agriculture XP uniquement pour découvrir qu’ils sont les récoltes », entrant dans des jeux avec rien d’autre qu’un couteau, aux côtés de dizaines de bots, et se demandant pourquoi un une petite équipe de joueurs humains armés jusqu’aux dents ne fait que les traverser.

Encore mieux:

Ce qui est vraiment amusant, c’est que tout le monde ne part pas après avoir découvert que seule une poignée de joueurs sur le serveur cultivent de l’XP et qu’ils n’en font pas partie. Je suis resté et j’ai vu des joueurs courir désespérément sur leurs bourreaux avec des couteaux encore et encore. Quelque part le long de la ligne, une rumeur a dû commencer selon laquelle taper « /switch » ou « /swapteam » dans le chat vous met dans l’autre équipe, car il y en a beaucoup. Ça ne marche pas. J’ai également vu des chaînes de joueurs taper « /gun », espérant apparemment que la commande leur donnera une arme. Ce ne est pas.

En réponse, DICE a apporté un ensemble complémentaire de modifications qui non seulement « a un impact sur l’efficacité des serveurs de ferme XP », mais également à « libérer plus de serveurs pour Portal », afin qu’il y ait moins de fermes XP et des moyens plus uniques et intéressants de jouer le jeu.