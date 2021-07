Les joueurs de Boca retournent en Argentine et devront s’isoler pendant 7 jours

22/07/2021

Le à 04:59 CEST

. / Buenos Aires

Les joueurs, le staff technique et les dirigeants de Boca Juniors qui sont rentrés à Buenos Aires ce mercredi après l’élimination controversée en huitièmes de finale de la Copa Libertadores à Belo Horizonte doivent rester isolés pendant sept jours sur ordre du gouvernement argentin. La délégation de Xeneize a passé mardi soir dans un poste de police après avoir déclenché un bagarre dans les vestiaires du stade.

La décision a été prise par le ministère de la Santé après avoir considéré que les membres de Xeneize ils ont cassé la “bulle de la santé” en jouant dans une bagarre avec des policiers puis en passant par un poste de police. “Le campus doit s’isoler dans le dispositif mis à disposition par le club pendant sept jours conformément aux dispositions en vigueur pour les délégations sportives dans les manifestations internationales, en respectant les pratiques correspondantes sous le mode bulle et sans intervention ni interaction de tiers”, précise le communiqué. du ministère.

Boca Juniors a fait match nul dans les deux matchs contre l’Atlético Mineiro et a été éliminé aux tirs au but lors des 16 derniers de la Copa Libertadores. Après le match, il y a eu plusieurs actes de violence entre la police brésilienne et les joueurs, les membres du staff technique et les managers de Xeneize, qui ont conduit plusieurs d’entre eux à témoigner devant un commissariat. Selon le ministère de la Santé, ceux qui se sont rendus au Brésil doivent “se soumettre aux évaluations de l’équipe médicale pour leur suivi” et subir des tests de coronavirus.

Boca Juniors doit affronter Banfield samedi lors de la deuxième journée de la Ligue argentine.

L’Atlético Mineiro demande une lourde peine

L’Atlético Mineiro brésilien a exigé ce mercredi que la Conmebol impose une punition sévère aux joueurs et aux membres de la délégation argentine de Boca Juniors pour les incidents violents dont ils ont fait la promotion après le match. El Mineiro a déclaré dans un communiqué que les incidents étaient causé par les argentins au stade Mineirao, dans la ville de Belo Horizonte. “Les scènes de violence largement divulguées par les médias montrent sans équivoque que toute la confusion a été provoquée par les joueurs et employés du club argentin”, a ajouté la direction du club brésilien. “Il n’est pas admis que dans une compétition de haut niveau, comme la Copa Libertadores, il y ait de la place pour ce type de comportement et de conduite antisportive, c’est pourquoi l’Atlético Mineiro exige des sanctions sévères contre les contrevenants de la Conmebol”, ajoute le communiqué.

Selon la note, le président de l’Atlético Mineiro, Sergio Coelho, est intervenu auprès des autorités brésiliennes après la rétention de certains joueurs argentins, a demandé aux avocats du club d’apporter leur soutien à la délégation de Boca Juniors et même payé les 6 000 reais (environ 1 200 dollars) comme caution qui a été imposée pour la libération des détenus. Selon Mineiro, le chef de la sécurité de Boca Juniors s’est personnellement excusé auprès de la direction du club brésilien pour ce qui s’est passé, tout comme certains dirigeants argentins.

Selon un récit de ce qui s’est passé proposé par le club brésilien dans sa note, les incidents ont commencé lorsque les deux équipes ont quitté le terrain et se sont rendues dans leurs vestiaires et que certains joueurs et membres de la commission technique de Boca Juniors ont tenté d’envahir le vestiaire des arbitres. chambres. . Le club de Buenos Aires a affirmé qu’il était lésée par l’annulation des buts prétendument valable qu’il ait marqué à la fois au match aller et au match retour après que les arbitres de chaque engagement aient décidé de demander une révision de la VAR. L’annulation des buts, qui a fini par provoquer l’élimination chez les Libertadores, a irrité les joueurs du club de Buenos Aires, qui ont demandé des explications aux arbitres.

En route vers les vestiaires des arbitres, sans pouvoir être contenus par les membres des équipes de sécurité du stade, les joueurs et employés de Boca ont jeté des barrières de confinement, des extincteurs, des distributeurs d’eau et même des tiges d’acier, selon la version du club brésilien. “Soudain, sans réussir à rechercher les arbitres, les Argentins ont décidé d’envahir le vestiaire de l’Atlético Mineiro, qui à l’époque n’était protégé que par un gardien. Pour protéger l’intégrité physique des athlètes, même le président de le club s’est positionné pour empêcher l’entrée des Argentins”, ajoute la note.

Selon l’Atlético Mineiro, les Argentins n’ont pu être contenus que par la police, qui a utilisé du gaz poivré pour les disperser. La police a annoncé l’arrestation de certains joueurs et employés de Boca mais toute l’équipe a décidé de se rendre au commissariat et a fini par passer la nuit dans les bus de la délégation pendant que les accusés étaient interrogés. Les joueurs, le staff technique et les dirigeants de Boca Juniors n’ont réussi à rentrer à Buenos Aires que mercredi après-midi.