Les joueurs de Call Of Duty Pro ont été mis sur la sellette pour un épisode spécial Hot Ones

Les joueurs professionnels ont été soumis à un autre type de test Call of Duty dans un épisode spécial de Hot Ones avec Sean Evans. Dans cet épisode, trois des joueurs professionnels de Call of Duty sont sur la sellette, avec Attach du Minnesota ROKKR, Asim des New York Subliners et Apathy of the Los Angeles Guerillas dans un face-à-face “Dab of Duty” défi.

Normalement, les célébrités seraient assises en face de Sean Evans, mangeant les ailes les plus chaudes et essayant de répondre à ses questions les plus épicées. Au lieu de cela, ces pros populaires de Call of Duty ont dû manger des ailes trempées dans la sauce piquante The Last Dab Apollo de Hot Ones, puis se sont affrontés dans Call of Duty.

Les joueurs se sont vu servir une assiette d’ailes chaudes dans la sauce Last Dab Apollo la plus épicée. Ils ont été mis au défi de manger d’abord les ailes, puis ils ont eu cinq minutes pour voir qui peut obtenir le plus de victoires dans un match de Black Ops Cold War en utilisant uniquement un couteau ou un tomahawk. Je pense que c’était une occasion manquée de poser certaines des questions épicées sur leurs équipes et certains drames de la ligue professionnelle en coulisses, mais c’était toujours amusant de les voir transpirer dans un match de Call of Duty, littéralement.

L’apathie semble avoir le plus de mal avec la chaleur, annonçant que sa “langue transpire”, mais le joueur pro de Guerrillas a tout de même réussi à s’assurer la victoire. Il a terminé le défi Dab of Duty en tête avec 27 éliminations, Asim était à la traîne avec 16 et Attach a terminé à la troisième place avec 15.

Cet épisode spécial de Call of Duty de Hot Ones est un prélude au plus grand tournoi Call of Duty League de l’année. Le week-end de championnat de Call of Duty League se déroulera du 19 au 22 août. Huit des meilleures équipes de la saison régulière se battront pour le plus gros prix de l’année au Galen Center de Los Angeles, qui est le trophée du championnat et un gros prix en espèces de 1,2 million de dollars.

La saison 5 de Call of Duty arrive le 12 août dans Black Ops Cold War et Warzone, apportant de nouvelles armes, opérateurs et plus encore. Vous pouvez avoir un meilleur aperçu de certains des nouveaux produits cosmétiques à venir sur Call of Duty dans la bande-annonce du pass de combat de la saison 5.

