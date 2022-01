Les joueurs de Call of Duty Warzone en colère contre la peau invisible «payer pour gagner» non corrigée

Avant le Nouvel An, nous avons vu Zone de guerre de Call of Duty obtenir une refonte assez importante ; une nouvelle carte a été ajoutée au titre, de nouvelles mécaniques ont été ajoutées au jeu et nous avons également une nouvelle passe de combat à terminer.

Depuis le déploiement de la mise à jour, il y a eu des problèmes urgents pour le jeu. En plus de la persistance irritante de la terreur hivernale, Krampus, nous avons également vu le skin Awoken Francis sévir à travers Caldera et Rebirth Island (au grand dam des joueurs sérieux et occasionnels).

L’état actuel du jeu voit les joueurs qui équipent le skin Awoken apparaître dans le jeu sous la forme d’une tête orange flottante. Bien sûr, vous devez atteindre le niveau 100 dans la passe de combat de Caldera pour l’équiper, mais une fois que vous y êtes, les joueurs jugent qu’ils sont beaucoup, beaucoup plus difficiles à voir sur la carte grâce au glitch.

Au moment de la rédaction, ce problème n’est toujours pas répertorié – du tout – sur le Warzone Trello. Le problème prend de l’ampleur sur le Warzone Subreddit. Un joueur irrité, evilmonk234, demande « Comment Raven peut-il laisser une peau invisible pendant plus d’une journée ? »

Les fans sur Twitter sont tout aussi mécontents, répondant aux tweets officiels du développeur lui demandant de réparer le skin « payer pour gagner ». Un coup d’œil rapide à n’importe quel compte officiel de CoD et à ses tweets verra les joueurs irrités dans les réponses.

Étant donné que nous voyons des joueurs s’inquiéter de la peau depuis le 15 décembre, il est juste que les joueurs soient agacés – ce n’est pas la première fois que nous voyons Raven et Warzone souffrir de bugs d’invisibilité, après tout. Pas de loin.

Étant donné qu’Activision a fait une telle chanson et danse sur l’anti-triche aux ricochets tant attendu en direct dans Call of Duty Warzone récemment, ce nouveau problème est rendu d’autant plus ennuyeux si vous essayez juste d’avoir un jeu agréable et honnête de CoD.

Il n’y a actuellement aucune mise à jour officielle du développeur concernant ce bogue, ou quand il est susceptible d’être résolu.

