Les joueurs de cricket anglais ont polarisé l’opinion sur talkSPORT en menaçant de se retirer des Ashes si leurs familles ne peuvent pas se rendre en Australie cet hiver.

À partir de septembre, les joueurs de cricket multi-formats anglais sont confrontés à la perspective de mois de quarantaine.

L’Angleterre a un programme de tournée chargé à venir

Les tournées au Pakistan et au Bangladesh sont suivies de la Coupe du monde T20 – et des personnalités comme Ben Stokes, Jofra Archer et Jos Buttler s’envoleront probablement directement des Émirats arabes unis vers l’Australie en novembre.

À moins que les restrictions ne changent, il semble certain que seuls les joueurs et le personnel seront autorisés à entrer en Australie, obligeant les familles à rester à la maison pour la tournée, qui se déroulera jusqu’en janvier.

Et selon The Times, un certain nombre d’acteurs clés ont déclaré à la direction qu’ils devraient envisager de se retirer de tout ou partie de la série Ashes à moins qu’une solution ne puisse être trouvée.

L’Angleterre a fait tourner ses différentes équipes tout au long de la pandémie pour donner à chacun une pause dans la bulle, bien qu’il soit probable qu’ils voudront la plupart de leurs hommes clés pour ce qui est une partie importante du cricket.

L’Angleterre voudra que ses meilleurs joueurs au Pakistan et au Bangladesh se préparent pour la Coupe du monde T20

Réagissant aux nouvelles sur talkSPORT, l’ancien milieu de terrain de Tottenham Jamie O’Hara a dénoncé tout sportif qui refuserait une série Ashes pour de telles raisons.

Il a dit : « C’est quatre mois. Vous avez une très courte carrière de sportif.

« Vous pouvez avoir votre famille pour le reste de votre vie. Vous n’aurez peut-être qu’une seule tournée Ashes.

« D’accord, tu es loin de ta famille, mais il y a plein de gens qui doivent passer du temps loin de leur famille et travailler à l’étranger. Ils s’y mettent.

« Suce-le ! Vous représentez votre pays. Tu me dis que tu vas refuser une série Ashes parce que tu ne peux pas faire sortir ta femme ?

« Vous ne voulez pas jouer dans The Ashes, la plus grande série de cricket au monde, parce que vous voulez rentrer chez vous et voir votre femme ? Lâche-moi. Allez.

“Voici un billet d’avion, descends et ne reviens pas.”

Cependant, l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain s’est rangé du côté des joueurs lorsqu’il a rejoint talkSPORT plus tôt.

L’expert de Sky Sports a souligné la nécessité d’apprécier le temps que les joueurs de cricket du pays ont déjà passé loin des jeunes familles depuis le début de la pandémie.

Hussain a donné le point de vue alternatif

Hussain a déclaré: “Je soutiendrais pleinement, pleinement les joueurs anglais. Ils ont passé assez de temps dans des bulles, assez loin des familles.

«Beaucoup de ces joueurs de cricket ont de jeunes familles dont ils passent des semaines loin dans des hôtels et mis en quarantaine.

« J’ai beaucoup de sympathie pour eux. Vous jouez votre meilleur cricket lorsque vous êtes heureux loin du cricket. Pas quand vous êtes enfermé dans une chambre d’hôtel et que votre femme et votre famille vous manquent.

«Ce n’est pas une situation facile, c’est une situation de cauchemar. L’Angleterre a été la plus durement touchée en raison du temps qu’elle a passé sur la route.