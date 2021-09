Les joueurs de crypto non réglementés reçoivent un avertissement sévère du président de la SEC, Gary Gensler

Le président de la SEC, Gary Gensler, ne s’amuse certainement pas avec le récent boom de l’espace crypto. Le chef de la SEC a émis un autre avertissement sévère aux échanges cryptographiques et aux entreprises qui restent en dehors du champ de la réglementation.

publicité

Ainsi, il a laissé entendre que les entreprises de cryptographie ont plus de chances de réussir si elles se soumettent aux règles réglementaires en vertu de la conformité fiscale, des délits d’initiés et du blanchiment d’argent existants.

Gensler a déclaré que les marchés de la cryptographie non réglementés et les entreprises opérant en dehors du champ de la réglementation « ne se termineront pas bien ». Les commentaires de Gensler sont venus le lundi 27 septembre, lors de la conférence Code à Beverly Hills, en Californie. Il a en outre ajouté :

«Il y a des lieux de négociation et des lieux de prêt où ils se rassemblent autour de ceux-ci, et ils ont non seulement des dizaines mais des centaines et parfois des milliers de jetons sur eux. Cela ne se terminera pas bien si cela reste en dehors de l’espace réglementaire. »

Qualifiant le marché actuel de la cryptographie de « Wild West », le président de la SEC a mis en garde contre une surveillance réglementaire accrue. En outre, la SEC n’est pas la seule à envisager d’augmenter les réglementations en matière de cryptographie. Avec la SEC, certains des groupes d’investisseurs ont récemment préconisé la répression réglementaire. En fait, ce groupe a déclaré qu’il est urgent que la SEC prenne des mesures rapides à cet égard.

Prenez les avertissements de la SEC au sérieux

Bien que beaucoup pensaient que Gary Gensler était un régulateur respectueux de la cryptographie, il a été un dur à cuire. Gensler a récemment laissé entendre que la SEC devra nettoyer le marché de la cryptographie avant qu’il ne « se répande » et a donc demandé la mise en place de mesures de protection des investisseurs plus importantes.

Les entreprises de cryptographie devraient prendre au sérieux l’avertissement de la SEC dès maintenant. Même des géants comme Coinbase ont dû céder récemment sous la pression de la SEC. La semaine dernière, Coinbase a annoncé qu’il suspendrait son projet de prêt USDC craignant le procès de la SEC.

Nous savons déjà ce qui s’est passé entre Ripple et la SEC au cours des derniers mois avec des dizaines d’audiences jusqu’à présent. Cependant, le plus gros problème avec la SEC a été qu’elle n’est pas venue avec un «cadre réglementaire clair» pour l’espace crypto. La semaine dernière, le sénateur Pat Toomey s’en est pris à la SEC tout en exigeant « de la transparence et de l’objectivité » dans la vision cryptographique du régulateur.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention sur les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et de la crypto-monnaie. Il est continuellement dans un processus d’apprentissage et reste motivé en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans à suspense et explore parfois ses talents culinaires.