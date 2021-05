Les joueurs de Crystal Palace étaient “ en larmes ” alors qu’Eberechi Eze a rompu Achille quelques instants avant de recevoir un texto d’appel de l’Angleterre pour les euros, révèle Andros Townsend

Andros Townsend a révélé que les joueurs de Crystal Palace étaient en larmes après qu’Eberechi Eze eut rompu son Achille à l’entraînement, quelques instants avant de découvrir qu’il aurait fait partie de l’équipe provisoire de l’Angleterre en Euros.

Eze a été une star pour Palace cette saison après son transfert de 16 millions de livres sterling des Queens Park Rangers l’été dernier.

Eze a été un grand succès avec Crystal Palace cette saison, marquant quatre fois en Premier League

Le joueur de 22 ans a obtenu quatre buts et six passes décisives lors de sa première campagne en Premier League.

Mais une catastrophe a frappé à l’entraînement lorsque le jeune a contracté une méchante blessure d’Achille, ce qui pourrait le garder à l’écart jusqu’en 2022, selon les rapports.

Townsend, qui n’a plus de contrat avec Palace à la fin de la saison, a décrit ce qui s’est passé ce jour-là.

«C’était probablement l’un des jours les plus tristes de ma carrière», a-t-il déclaré à talkSPORT Drive. «À 11 heures du matin, le manager (Roy Hodgson) nous a réunis et nous a dit” c’est sa dernière saison et j’ai décidé de me retirer “.

Eze fait face à un long sortilège après avoir été blessé à l’entraînement

«Nous étions donc tous dans les dépotoirs pour l’entraînement, puis une demi-heure plus tard, nous sommes dix minutes avant la fin de la séance, c’était une séance légère, Eze est allé tourner et vous avez entendu un gros pop.

«Il est tombé au sol. Il pensait que quelqu’un lui avait donné un coup de pied, nous pensions tous que quelqu’un lui avait donné un coup de pied parce que ça ressemblait à ça, alors qu’il se retournait et réalisait que personne n’était autour de lui, le choc a commencé à s’installer car vous savez ce que c’est.

«Le choc dans son visage quand il a rompu son Achille, ça me hante quand je vais dormir la nuit en pensant à ce jeune joueur qui est probablement mon compagnon le plus proche au club depuis qu’il a rejoint, nous nous sommes vraiment entraidés, pour lui avoir une blessure aussi grave est vraiment triste.

Pour ajouter à la misère d’Eze, une fois de retour dans le vestiaire, il découvrit un texte disant qu’il avait été inclus dans l’équipe provisoire d’Angleterre pour les Euros.

Eze a joué pour les moins de 21 ans d’Angleterre, mais n’avait jamais été appelé pour l’équipe senior

Townsend a ajouté: «Dès qu’il est entré dans le vestiaire et a allumé son téléphone, il y a eu un message d’Angleterre pour dire qu’il faisait partie de l’équipe provisoire.

«Cela a aggravé sa misère et beaucoup d’entre nous étaient en larmes. C’était une triste journée.

«Il a été opéré maintenant et j’espère qu’il est en voie de guérison et je connais le joueur qu’il est et le caractère qu’il est, il reviendra fort.

Eze a vraiment impressionné Palace cette saison et malgré le revers, Townsend pense que l’ailier peut aller beaucoup plus loin.

Il a ajouté: «Il peut aller tout en haut. Ce n’est pas facile de passer du championnat à la Premier League.

«Il a connu des hauts et des bas, mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est sa volonté de s’améliorer.

«Quand j’étais jeune, vous ne pouviez rien me dire. Il écoutait les joueurs seniors, écoutait le manager et ne se dérobait pas à ses devoirs défensifs.

«Tout le monde sait ce qu’il peut faire à l’avenir, mais pour moi, ce qu’il a fait défensivement, et après l’entraînement, il ira jusqu’au sommet.