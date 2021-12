Les joueurs de Dead by Daylight se disputent à propos de l’avantage Lightborn

Comme tous les jeux de service en direct avec une communauté en ligne passionnée, Mort à la lumière du jour est sujet à des drames idiots occasionnels et à des débats entourant les subtilités du gameplay de temps en temps. Et voilà, la discussion actuelle autour de l’avantage Lightborn et le sujet du plaisir des survivants contre les tueurs qu’il semble avoir découvert.

D’abord, un peu de contextualisation. Dead by daylight est un jeu de survie multijoueur en ligne où un groupe de survivants doit survivre à une rencontre avec un tueur joueur-contrôleur. Le tueur et les survivants reçoivent des outils pour les aider, y compris des avantages qui fournissent certains traits.

L’un de ces avantages s’appelle Lightborn, qui permet aux tueurs d’acquérir une certaine résistance aux lampes de poche – un outil que les survivants utilisent pour aveugler les tueurs pendant qu’ils s’échappent ou atteignent certains objectifs. Comme vous pouvez l’imaginer, cela fait de Lightborn un avantage situationnel mais quelque peu utile pour ceux qui sont frustrés d’être aveuglés tout le temps, d’autant plus qu’il existe une stratégie de survie où les joueurs prennent tous des lampes de poche et aveuglent continuellement le tueur.

Avance rapide jusqu’à hier, où un utilisateur du forum Dead by Daylight a créé un message intitulé LIGHTBORN IS A VALID PERK. Ce message est anecdotique, racontant l’histoire du tueur qui a été injurié pour avoir emmené Lightborn et éliminé les quatre survivants, qui utilisaient tous des lampes de poche pour aveugler et ennuyer constamment le tueur.

Cela a allumé un feu sous une grande partie de la communauté et a conduit plusieurs créateurs de contenu de premier plan dans l’espace Dead by Daylight à aborder la discussion autour de Lightborn. Le Youtuber SpooknJukes en est un exemple, qui a fait la lumière sur la situation, en particulier certains des points que les joueurs anti-lightborn expriment.

En fin de compte, le concept selon lequel certains éléments des jeux sont bon marché ou « pas amusants » est un trope ancien et ennuyeux, remontant aux arcades et à Street Fighter 2. voir ici – une colère que vos œufs soient cassés après les avoir mis dans le même panier.

En regardant la vidéo de SpooknJukes, en particulier la description, vous verrez le résumé parfait de cette situation : « La communauté DBD recommence avec plus de choses qui sont interdites aux autres joueurs ! J’ai hâte de voir quel est le prochain avantage/élément/add-on/killer ! » Les gommages resteront des gommages.