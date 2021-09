Les joueurs de Destiny 2 DOIVENT jouer à Trials of Osiris

Trials of Osiris a été relancé pendant la saison des perdus de Destiny 2 avec de nombreux nouveaux changements, et la refonte est un triomphe majeur pour le développeur Bungie. Le mode était un peu une perte de temps pour tous sauf les meilleurs joueurs de Destiny, mais ce n’est plus le cas – bien qu’il y ait eu des passages difficiles pour les joueurs solo.

Trials of Osiris oblige les joueurs à s’affronter dans un mode PvP d’élimination à enjeux élevés où le jeu d’équipe et les légendes sont tout aussi importants que le niveau de compétence individuel, et les enjeux augmentent à chaque match successif. Les joueurs espèrent devenir “Flawless” où ils gagneront 7 matchs d’affilée sans en perdre, dans l’espoir d’atteindre le Phare, un espace social exclusif ouvert uniquement aux joueurs Flawless et offrant des récompenses exclusives “adepte”.

Il n’y a pas si longtemps, aller sans faute dans les épreuves semblait être une tâche insurmontable, mais nous sommes maintenant à une époque sans précédent où le matchmaking basé sur les compétences, le jeu croisé, une nouvelle piste de récompenses et un intérêt incroyable pour le mode de jeu ont conduit à facilement l’un des meilleurs week-ends Trials de l’histoire de Destiny. Dans cette vidéo, nous décomposons tous les changements majeurs et pourquoi tout le monde, pas seulement les accros au PvP ou les superfans de Destiny, devrait participer et voir ce qu’est Trials maintenant.