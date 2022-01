Les joueurs de Destiny 2 Mount Dares Of Eternity ‘Hell’ Mission Rescue

Capture d’écran : Bungie

Il y a tellement de choses à faire dans Destiny 2 qu’il est facile de s’y perdre, surtout pour les nouveaux joueurs. C’est en partie pourquoi le jeu de tir au butin de Bungie lance automatiquement les joueurs dans de nouveaux événements une fois qu’ils sont mis en ligne, comme l’activité Dares of Eternity de cette saison. Pour certains nouveaux joueurs, cependant, cela signifie que leur première expérience dans Destiny se charge d’une mission qu’ils ne sont pas assez forts pour vaincre. Maintenant, des joueurs vétérans essaient de les sauver.

Comme indiqué pour la première fois par l’écrivain Forbes Paul Tassi, certains débutants malheureux se sont retrouvés piégés dans Dares of Eternity, une extension ajoutée en novembre dans le cadre de la mise à jour du 30e anniversaire de Bungie. C’est parce que Destiny 2 commence les joueurs à un niveau de puissance de 1 000, mais Dares of Eternity est évalué à 1 150. Il a également des champions, des types d’ennemis spéciaux avec des boucliers qui ne peuvent être brisés que par des armes avec les mods d’artefact correspondants. Le résultat crée des matchs où les nouveaux joueurs se cognent la tête contre le mur jusqu’à ce qu’ils finissent par abandonner.

« Dares of Eternity est peut-être un terrain de jeu amusant pour les utilisateurs chevronnés, mais pour New Lights, c’est comme un enfer brûlant », a écrit un joueur dans un article qui a explosé sur le subreddit Destiny. Ainsi, eux et d’autres joueurs de longue date ont pris sur eux de rechercher ces nouveaux arrivants et de les guider à travers le purgatoire de matchmaking. Cette nouvelle série de quêtes dirigée par les joueurs porte même un nom : « Le sauvetage ».

Même les joueurs très puissants peuvent temporairement rapprocher leur niveau de 1 000 en tirant l’équipement de démarrage du menu des collections et en l’associant à un masque de puissance zéro du récent événement Festival of the Lost. Cela les rend plus susceptibles d’être jumelés avec de nouveaux joueurs rencontrant Dares of Eternity pour la première fois, à quel point ils peuvent rééquiper leur équipement puissant et donner un coup de main.

« Faire la queue pour Dares of Eternity pendant quelques heures pour aider New Lights est le plus amusant que j’aie eu dans Destiny depuis un moment », a écrit un vétéran de Reddit qui a répondu à l’appel. « J’ai fait de mon mieux pour aider tous les New Lights à passer à travers, je me suis tenu autour des drapeaux et des coffres du rallye et j’ai donné/obtenu beaucoup de câlins. »

Dans le même temps, The Rescue a également remis en question la sagesse de forcer les joueurs à faire la queue pour les activités saisonnières la première fois après leur mise en ligne. Il peut toujours être abandonné en retournant en orbite, mais les nouveaux joueurs en particulier pourraient ne pas être au courant de cette option, car elle est enfouie derrière une petite séquence de pressions sur les boutons. C’est aussi un rappel qu’il n’y a vraiment aucune raison que de nouveaux joueurs commencent à un niveau de puissance aussi bas maintenant que Destiny 2 n’a effectivement pas de campagne principale.

En attendant, c’est une façon amusante de jouer au bon samaritain de l’espace pour les joueurs qui ont déjà atteint leur maximum pour le reste de la saison.

« Nous avons envoyé des e-mails à l’équipe à ce sujet », a écrit l’un des responsables de la communauté de Bungie pour le jeu sur Reddit. « Bravo à tous ceux qui sautent pour aider New Lights dans le besoin. »