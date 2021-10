Les joueurs de Destiny 2 se rebellent pour avoir payé pour les donjons de la reine des sorcières

Image : Bungie / Kotaku

Destiny 2 recevra beaucoup de nouveau contenu lors du lancement de The Witch Queen en février. Malheureusement, certains d’entre eux ne seront accessibles qu’aux joueurs qui achètent l’édition Deluxe de l’extension annuelle. C’est le dernier développement dans l’évolution désordonnée de la façon dont Bungie monétise Destiny, et beaucoup de joueurs sont contrariés à ce sujet.

Nous savions quand Bungie a révélé The Witch Queen au cours de l’été que le prochain grand chapitre de Destiny 2 apporterait de nouveaux équipements, une nouvelle campagne d’histoire, la destination Throne World, un raid et des donjons. La manière exacte dont tout cela serait découpé et déployé sur l’extension payante et les laissez-passer saisonniers, cependant, était déroutante. Le fait que Bungie lançait également un pack payant pour le 30e anniversaire qui inclurait son propre nouvel équipement exclusif et son propre donjon a ajouté au gâchis.

Cette semaine, le responsable de la communauté Cozmo s’est rendu sur le subreddit Destiny pour essayer de clarifier ce que les joueurs devraient acheter pour accéder aux différents contenus. « Si vous obtenez l’édition numérique de luxe de The Witch Queen, vous recevrez l’extension, les quatre saisons pour l’année prochaine et les deux donjons », a-t-il écrit. « Si vous obtenez l’édition standard, vous pouvez toujours passer à l’édition de luxe pour obtenir les donjons plus tard. Nous vous proposerons également un autre moyen d’acheter les donjons à l’avenir, mais ils ne seront pas inclus dans les passes de saison.

Voici un peu plus de contexte. L’édition standard est au prix de 40 $. l’édition Deluxe est au prix de 80 $. Le pack 30e anniversaire est au prix de 25 $. Ou vous achetez tout – l’extension, les passes de saison, les donjons supplémentaires et le pack anniversaire – pour 100 $. C’est effectivement ce que les joueurs ont payé pour accéder à tout le contenu lors du lancement de Destiny 2 et a été suivi de deux DLC d’histoire à 20 $. Alors pourquoi les joueurs sont-ils si contrariés, comme en témoignent les commentaires myraid sur le subreddit et le fait que « Destiny 2 » était à nouveau à la mode sur Twitter dot com ce matin ?

Je pense qu’il se passe différentes choses ici. Le premier est ce que j’appellerai le problème « Obamacare », c’est-à-dire que chaque fois que vous commencez à compliquer la tarification, en ajoutant différents niveaux qui couvrent différentes choses, les gens ont tendance à être frustrés et épuisés par cela. Ce n’est pas un jugement sur les mérites réels de la Loi sur les soins abordables de 2010 ; c’est un commentaire sur la façon dont les choses peuvent mal tourner lorsqu’au lieu d’être sûr que la chose que vous proposez est bonne et que tout le monde devrait payer pour cela, vous commencez à essayer de couvrir, d’obscurcir et d’offrir différentes options à différents prix, pensant que cela pourrait plaire tout le monde alors qu’au lieu de cela, cela les laisse vaguement comme s’ils avaient été trompés.

Les donjons constituent l’un des meilleurs contenus de Destiny 2, en particulier pour les personnes qui n’ont pas beaucoup de soirées et de week-ends libres à consacrer à la coordination de raids de plusieurs heures avec cinq autres personnes. Ce serait peut-être une chose si Bungie facturait simplement 10 $ pour chaque nouveau, mais ici, ils sont regroupés avec les laissez-passer de saison à 10 $, et seulement si vous les pré-commandez tous à l’avance.

Les laissez-passer de saison à 10 $ sont eux-mêmes une autre proposition de valeur discutable. Il était une fois, les joueurs étaient également en colère que chaque extension annuelle n’inclue pas également le laissez-passer pour cette saison. En même temps que les joueurs en sont venus à accepter cela comme la nouvelle norme, les récompenses des passes ont empiré. Auparavant, ils incluaient une armure de haute statistique, l’un des butins les plus convoités du jeu, mais il ne s’agit désormais que de devises et de produits cosmétiques dans le jeu.

Même ainsi, Dungeon-gate n’aurait peut-être jamais été un problème s’il ne venait pas après que Bungie ait annoncé qu’il mettrait en sécurité la plupart de l’extension Forsaken bien-aimée, un contenu qu’il facture toujours sur toutes les plateformes. Bien que le besoin logistique de faire de la place pour le nouveau contenu de Destiny ait du sens, cela ne contourne pas le fait que les joueurs perdent l’accès aux choses pour lesquelles ils ont payé, qu’ils y jouent ou non.

Le problème du coffre-fort est au cœur de ce que je pense que le plus gros problème de Destiny 2 est, à savoir qu’il est encore à mi-chemin entre le modèle de l’ancien éditeur Activision Blizzard d’être un produit en boîte annuel et sa nouvelle ambition d’être un produit évoluant selon les saisons, gratuit-à- essayez le jeu. Le péché originel du destin était qu’il n’y avait jamais « assez » de contenu. Bungie a résolu ce problème en trouvant des moyens créatifs de remixer les missions, les activités et le butin, et de les répartir sur des mises à jour trimestrielles réunies par une solide narration d’une semaine à l’autre.

Mais plutôt que de passer à un modèle d’abonnement, ou à un modèle totalement gratuit, il a créé un monstre de techniques de monétisation de Frankenstein qui vont de garder un magasin de microtransaction rempli de skins d’armes et d’armures coûteux à, maintenant, apparemment, le noyau de la porte activités derrière les éditions Deluxe. Et donc les joueurs comme moi doivent se demander si je vais dépenser 100 $ pour la prochaine année de Destiny 2, pourquoi ne puis-je pas transmogrifier toute mon armure quand je le veux gratuitement ?

Alors que Dungeon-gate est loin d’être la pire chose qui soit jamais arrivée à Destiny, je peux tout à fait comprendre pourquoi c’est devenu une chose. Personnellement, je suis heureux de débourser autant d’argent que Bungie a besoin pour continuer à mettre à jour Destiny 2. Mais ce serait beaucoup plus facile si je savais que ces mises à jour n’étaient pas structurées autour d’une mouture rembourrée et gratuite, et qu’ils ne seraient pas exclus du jeu dans quelques années seulement.