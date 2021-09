Les joueurs de ‘Destiny 2’ sont mécontents de son nouveau matchmaking basé sur les compétences

in

La compétition est toujours meilleure lorsque les équipes sont uniformément empilées, n’est-ce pas ? Eh bien, de nombreux joueurs de Destiny 2 ne seraient pas d’accord, surtout maintenant que le matchmaking basé sur les compétences fait partie du mode PvP Trials of Osiris, a rapporté Kotaku vendredi.

Si vous n’êtes pas au courant, Trials of Osiris est un mode compétitif 3v3 dans Destiny 2 qui rapporte beaucoup de butin pour l’équipe qui gagne. Le développeur Bungie souhaite rendre ce mode un peu plus accessible afin que davantage de personnes puissent obtenir des récompenses, car depuis un certain temps maintenant, se faire annihiler par les meilleurs joueurs est trop courant.

“Nous ne sommes pas non plus satisfaits de l’expérience des joueurs qui ont une mauvaise séquence de coups répétés 5-0”, a déclaré Cozmo, responsable de la communauté chez Bungie, sur le blog de Bungie.

«Nous permettons donc une aide au matchmaking si quelqu’un rencontre plusieurs matchs éclatés. Ce mécanicien d’aide temporaire disparaît une fois qu’ils recommencent à gagner, alors ne pensez pas que quelqu’un fera un sans faute en tankant pendant quelques matchs, puis en passant un week-end de navigation en douceur.

De nouvelles récompenses avec plus de façons de les gagner. Un essai revitalisé d’Osiris est de retour. 💠 https://t.co/20PZOvNHFD pic.twitter.com/wo8C18f7Uk – Destiny 2 (@DestinyTheGame) 10 septembre 2021

Fondamentalement, si quelqu’un perd, il sera confronté à des personnes qui sont également en difficulté, tandis que les personnes avec sept victoires consécutives passeront à un rang « sans défaut » pour affronter d’autres qui gagnent plus souvent.

Cela peut ne pas sembler grave, mais la communauté PvP de Destiny 2 pense que cette aide au matchmaking entraînera de nombreux problèmes. Certains des résultats suggérés sont des gens qui lancent des matchs pour donner à leurs amis une récompense facile aux personnes qui abandonnent complètement le mode après avoir atteint le rang sans faille.

Les tweets ci-dessous représentent à la fois des préoccupations valables et beaucoup de bonté mème exagérée.

Kyle Campbell

Après avoir joué les essais d’Osiris et être entré dans la piscine sans faille dans destin 2 pic.twitter.com/2b9lEGldde – G (@EliteVoice_) 19 septembre 2021

Oh, c’est un beurk alors… J’étais parfaitement heureux de faire correspondre d’autres personnes sur un billet à 7 victoires alors qu’il s’agissait d’un billet à 7 victoires, mais cela ressemble à de l’exagération et à une punition pour quiconque réussit sans faute. Évidemment, je dois voir comment cela se passe, mais j’espère que c’est quelque chose qui peut changer. – SinfulPandora (@SinfulPandora27) 16 septembre 2021

Trials of Osiris – Septembre 2021 (colorisé) pic.twitter.com/HGSA7Z0FSy – soyez gonflé (@MedwingSong) 19 septembre 2021

Selon Twitter, c’est ainsi que la communauté Destiny voit Trials of Osiris cette semaine. pic.twitter.com/9jB4RIbvik – True Vanguard (@TheTrueVanguard) 18 septembre 2021

Je pense que celui-ci devra être frappé avec le vieux demi-tour, j’en ai peur. Tout cela ne fait que décourager les joueurs qui sont passés sans faute de rejouer. Ou essayez de manipuler le système en réinitialisant sur 6 victoires et ne devenez jamais parfait. Le portage redevient incroyablement difficile. – Benj (@Benjjjyy) 17 septembre 2021

La communauté exprime-t-elle maintenant que les « portes » sont le problème avec le fait qu’ils ne se déroulent pas parfaitement maintenant ? Je vais être brutalement honnête ici, C’EST CORRECT DE NE PAS ÊTRE BON AUX ESSAIS D’OSIRIS – Knitehawk (@knitehawk) 18 septembre 2021

Interview Trials of Osiris#Destiny2 pic.twitter.com/vHPupNnf5N – Tryhard Tristan (@TryhardTristan) 17 septembre 2021

Si vous voulez savoir pourquoi j’ai tant parlé du matchmaking et de l’équilibre du lobby dans Destiny 2, vous le voyez maintenant dans Trials of Osiris. Je n’ai plus d’adjectifs colorés pour expliquer à quel point le matchmaking en solo est BAD dans Trials. – BADASS GAMING (@BADASSfnGAMING) 18 septembre 2021

Je pense que nous avons eu une assez bonne chose le week-end dernier. Des tonnes de joueurs ont joué et sont allés sans faute Aux deux extrémités du spectre des compétences, on a l’impression que les joueurs vont baisser maintenant. Si un joueur n’a jamais été sans défaut, n’est-ce pas, ce joueur arrêtera définitivement de jouer dans la piscine sans défaut. – CoolGuy (@CoolGuyGames) 17 septembre 2021

