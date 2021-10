Les joueurs de Far Cry 6 se moquent de leur e-mail

Ceux qui ont joué Loin cri 6 mais qui ont abandonné le jeu, ou n’ont passé que quelques heures de leur temps à y jouer, reçoivent des e-mails d’Ubisoft se moquant d’eux pour le manque de temps investi dans le FPS récemment sorti. Ces e-mails, qui contiennent des coups du principal antagoniste du jeu, El Presidente Anton Castillo, se moquent des joueurs pour avoir laissé Yara sous le contrôle de sa dictature.

Bien qu’il soit clair que ces e-mails sont purement destinés à être une façon amusante de rappeler aux gens de continuer à jouer à Far Cry 6, et de pousser ceux qui ont peut-être abandonné le jeu à le reprendre avec quelques côtes légères, ils ont frappé certains comme étant dans mauvais goût. Il est clair que le langage quelque peu agressif utilisé dans ces e-mails a frotté les gens dans le mauvais sens.

Il convient de noter que de tels e-mails sont envoyés aux joueurs quel que soit leur temps de jeu, bien qu’avec différents messages et statistiques inclus en fonction de leur progression dans le jeu, tels que les ennemis tués et les points de contrôle capturés. Bien que tous contiennent des remarques de l’antagoniste de Far Cry 6, ce sont les e-mails à ceux qui n’ont pas beaucoup joué au jeu qui expriment des railleries envers le joueur plutôt que la frustration du grand méchant.

Un aspect particulier de ces e-mails qui a suscité la colère des joueurs est un enregistrement de votre temps de jeu associé à « Vous pouvez sûrement faire mieux que cela » affiché bien en évidence au-dessus du chiffre enregistré.

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft rappelle aux joueurs de revenir à leurs jeux par e-mail. Ceux qui ont acheté Watch Dogs Legion ont également reçu des e-mails les invitant à revenir et à continuer là où ils s’étaient arrêtés. Ceux-ci ont fourni des conseils de jeu, par opposition aux commentaires sarcastiques présentés cette fois-ci.

Notre examen de Far Cry 6 a trouvé qu’il s’agissait d’une aventure agréable pleine d’action, bien qu’avec de sérieux problèmes entourant le récit et les thèmes qu’il explore. Josh Broadwell a écrit : « Juan Cortez était plus précis qu’il ne le pensait lorsqu’il a recruté Dani pour Libertad. Far Cry 6 préfère jouer à la guérilla plutôt qu’à une réflexion plus sérieuse parce que « faire exploser de la merde, c’est amusant », et Ubisoft n’est tout simplement pas encore prêt à y renoncer.