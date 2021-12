Les joueurs de FF14 Endwalker sont confrontés à de longues files d’attente et à des erreurs de jeu

Ceux qui sont impatients de se lancer Final Fantasy 14 récemment sorti Endwalker l’expansion se heurte à files d’attente de connexion rempli de milliers de joueurs, ainsi que codes d’erreur les empêchant d’accéder au serveur de leur choix.

Le lancement d’une nouvelle extension pour un MMO populaire est toujours rempli de problèmes et de premiers problèmes, et il fallait s’attendre à ce qu’Endwalker ne fasse pas exception.

Codes d’erreur Final Fantasy 14 Endwalker 2002 et 5006

Les codes d’erreur 2002 et 5006, les deux principales erreurs rencontrées par les joueurs lorsqu’ils tentent d’accéder au nouveau contenu, sont causés par des problèmes de connexion alors que dans le menu de sélection de personnage et que les serveurs sont trop occupés pour traiter les demandes de connexion respectivement.

Cela a conduit de nombreux joueurs de Final Fantasy 14 à se rendre sur Twitter pour informer leurs amis et leurs abonnés de leur bataille contre les serveurs surchargés. Ceux qui sont confrontés à une combinaison de longues files d’attente et d’erreurs de connexion sont prompts à publier sur l’expérience frustrante, car ils sont renvoyés à l’arrière de la ligne encore et encore.

Toujours dans la file d’attente de connexion pour Endwalker après une heure lmao

Erreur de lobby à :00, rentré à :10, puis après 20 minutes de file d’attente à nouveau expulsé et mis dans une file d’attente de plus de 40 minutes – Capez (@capezful) 3 décembre 2021

oooh anothha 2002 – Pat Stares At Endwalker (@PatStaresAt) 3 décembre 2021

Pour d’autres, le parcours ardu pour démarrer le jeu est comparable à certains des contenus les plus difficiles du jeu. Cela a conduit un contingent de joueurs FF14 à donner à la file d’attente de connexion le modificateur de difficulté Savage, une référence à certains des contenus les plus difficiles du jeu.

LFG Endwalker Login (Savage), nouveau prog, veuillez regarder un guide. – K’riila la reine DRG (@Pepsihealer) 3 décembre 2021

Journaux d’Endwalker :

Après 1h15 de lancement, j’ai enfin vu l’écran de sélection de personnage. Il est temps de commencer la file d’attente de connexion Savage. – Xion Barzhad (@XionBarzhad) 3 décembre 2021

Final Fantasy 14 a connu une montée en popularité ces derniers mois (les raisons en ont été parfaitement résumées par Eurogamer). Il est sûr de dire que les joueurs attendront un certain temps avant de pouvoir entrer dans le jeu sans problème.