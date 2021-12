Les joueurs de FF14 MMO auront du temps libre après les pannes de serveur

Image : Square Enix

Le populaire MMORPG Final Fantasy XIV a lancé sa dernière extension vendredi. Depuis lors, les gens ont eu du mal à jouer en raison d’un afflux énorme de joueurs, de déconnexions fréquentes et de longues files d’attente sur les serveurs. Pour compenser les joueurs pour tout cela, les développeurs de Square Enix et FFXIV ont annoncé un plan pour donner à tous les joueurs sept jours de temps de jeu gratuits.

Endwalker est la prochaine grande extension de FFXIV. Et bien qu’il ne sorte officiellement que le 7 décembre, Square Enix a commencé à laisser les joueurs qui ont précommandé l’extension jouer au début du 4 décembre. Peu de temps après le lancement en accès anticipé d’Endwalker, les serveurs du MMO ont commencé à lutter pour suivre le la demande et les nouveaux et les anciens joueurs ont sauté en ligne en même temps. Cela a conduit à de longues files d’attente sur les serveurs et à beaucoup de frustration.

En réponse à cela, le producteur et réalisateur de FFXIV, Naoki Yoshida, a publié un blog plus tôt dans la journée s’excusant pour la « congestion » rencontrée par les joueurs au cours du week-end tout en expliquant les plans de Square Enix pour l’avenir.

« Considérant que nous demandons aux joueurs d’attendre dans les files d’attente pendant des périodes extrêmement longues et que la situation actuelle rend difficile de jouer normalement », a expliqué Yoshida dans le billet de blog, « Nous avons décidé que lors de la sortie officielle d’Endwalker le 7 décembre , nous accorderons 7 jours de temps de jeu gratuit à tous les joueurs possédant la version complète du jeu et disposant d’un abonnement actif.

Yoshida a également confirmé que ce cadeau de compensation sera offert à toute personne jouant actuellement au MMORPG via un essai gratuit qui accompagne l’enregistrement de la version complète du jeu et ceux qui ont plusieurs comptes. Yoshida a également expliqué qu’à l’avenir Square Enix pourrait offrir plus de temps de jeu gratuit « en fonction de l’évolution de la situation de la congestion ».

L’intégralité de l’article du blog n’est pas seulement une excuse et une promesse de temps de jeu gratuit. Yoshida explique également en détail pourquoi les serveurs ont du mal à répondre à la demande des joueurs, pourquoi certains codes d’erreur se produisent, les heures de pointe de congestion, et a annoncé un correctif pour les joueurs étant automatiquement déconnectés pour inactivité pendant le générique de fin du diverses extensions.

La nouvelle extension de Final Fantasy XIV a conduit à une explosion de nouveaux joueurs et de joueurs de retour. Même sur Steam, qui n’est pas la plate-forme principale ou unique du jeu, le MMO établit des records de joueurs, atteignant plus de 91 000 joueurs actifs au cours du week-end. Combien de ces 91 000 joueurs ont réellement pu entrer dans le jeu avec succès est une autre histoire.