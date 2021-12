Les joueurs de Final Fantasy XIV Endwalker pleurent les raisins en bloc

Versez du vin pixelisé pour les raisins violets de Final Fantasy XIV Endwalker. La dernière mise à jour, le patch 6.01, a lissé leurs bords angulaires et les a rendus beaucoup moins volumineux.

Dans les notes du patch 6.01, Square Enix a noté ce qui suit sous « Problèmes résolus » :

Un problème dans lequel le nombre de polygones de raisins dans Labyrinthos a été réduit de manière excessive pour alléger l’utilisation de la mémoire système dans la région. * Ils ont été ajustés pour être comparables à ceux trouvés au Crystarium.

Sens? Les raisins violets en bloc d’Endwalker ne sont plus, apparemment.

Oh non.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir les nouveaux raisins violets légèrement moins tranchants et comparer avec leur ancienne itération, à environ 47 secondes.

Les fans, bien sûr, ont été attristés d’apprendre que les raisins violets avaient été modifiés car ils ont été l’un des meilleurs moments du lancement d’Endwalker de Final Fantasy XIV. Alors, ils ont fait ce que n’importe qui ferait : ils ont rendu hommage à la perte du low-poly.

Le génie musical résident de YouTube, Alex Moukala, a créé ce bel hommage.

D’autres sur Twitter et Reddit ont honoré les raisins violets en blocs avec du fan art. Zut, même le compte Twitter officiel de Final Fantasy XIV a rendu hommage au fruit tranchant.

Mais bonne nouvelle ! Il semble que Square Enix ait oublié les raisins verts et en blocs de Wineport, dans l’est de La Noscea. Cela a été confirmé par plusieurs utilisateurs de Twitter. Ils sont verts, mais les raisins en blocs vivent ! Ces raisins sont apparemment comme ça bien avant même le lancement d’Endwalker. C’est drôle que les gens aient récemment remarqué les raisins en blocs de FFXIV !

Peut-être que Square Enix ne réparera pas ces fruits particuliers en forme de losange. Je veux dire, qui sait, il pourrait s’agir d’un cépage spécial cultivé de cette façon. Le Japon produit des pastèques carrées et pyramidales, alors pourquoi le monde de FFXIV ne peut-il pas faire pousser des raisins en blocs ? Il s’agit d’un royaume renaissant, après tout, et non d’un documentaire sur la nature. Nier cette possibilité est un peu trop de réalité dans Final Fantasy pour moi. Embrassez le fruit en bloc, Square Enix. Fais le.