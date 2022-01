Les joueurs de football du Michigan se moquent des T-shirts d’avant-match (Photos)

La Géorgie est entrée dans le match des éliminatoires de football universitaire de samedi contre le Michigan en tant que favori prohibitif.

Malgré cela, le grand public semblait croire que les Wolverines possédaient les compétences nécessaires pour provoquer un bouleversement.

Un quart après le début du match, il est devenu très évident que la confiance avait été mal placée.

Les Bulldogs ont pris une avance de 14-0 tôt et n’ont jamais regardé en arrière. Quand tout a été dit et fait, ils ont poinçonné leur billet pour le match de championnat avec une victoire retentissante 34-11.

En raison de la gravité de la destruction du Michigan ce week-end, de nombreux fans n’ont pu s’empêcher de réfléchir aux t-shirts trop confiants que leur ligne offensive avait choisi de porter lors des échauffements d’avant-match.

Ok.. comme le maillot que porte l’OL du Michigan…. « Exécutez la foutue balle »… .. pic.twitter.com/HZmg5lc1rQ – Zach Klein (@ZachKleinWSB) 31 décembre 2021

Autant dire que les Wolverines n’ont pas couru la foutue balle. En fait, ils ne pouvaient pas du tout le protéger. Pour la journée, ils ont abandonné quatre sacs, commis trois revirements et sont allés 1 contre 3 dans la zone rouge. En première mi-temps, le Michigan n’a amassé qu’un seul jeu de plus de 20 mètres.

Après coup, les fans sur les réseaux sociaux ont été sans pitié.

Lmao, cette ligne offensive s’est présentée en courant les foutus chemises de balle et a explosé quand ils tirent pic.twitter.com/SVdxvmVcuR – Jack McGuire (@JackMacCFB) 1er janvier 2022

Est-ce pire que @ArianFoster et les Texans portant des vestes Letterman et se faisant battre par 40 – Meco Texas (@RichCulinan214) 1er janvier 2022

Mince! C’est ainsi que vous jouez la course. Beau – SCtrojan58 (@HBtrojan58) 1er janvier 2022

Dans l’ensemble, quelle que soit la mauvaise performance de samedi, le Michigan a connu une solide campagne 2021.

Bien qu’ils se soient fait voler par des officiels à d’innombrables occasions cette saison, les Wolverines ont persévéré et sont allés plus loin que ce à quoi les gens s’attendaient. Et en dehors du terrain, lorsque l’entraîneur-chef Jim Harbaugh a été confronté à une « situation urbaine de Meyer », il l’a bien mieux géré que son ancien rival.

C’est certainement une façon de s’habiller pour un match de Miami Heat. https://t.co/hc5B0pztRq – Jeu 7 (@game7__) 29 décembre 2021

Cela étant dit, au cours d’une saison de football universitaire qui a vu des choses folles comme des scandales d’argent étranges avec des strip-teaseuses, une journaliste de la SEC a été critiquée pour sa garde-robe trop «révélatrice» et l’intimidation évidente du personnel de l’équipe – les projections de ce week-end ont indéniablement été un peu courtes dans le département d’excitation.

En rapport: Description en un mot de Scottie Pippen de l’ex-BF de Larsa Pippen, Malik Beasley