Les joueurs de Fortnite recherchent désespérément les vieux Loot Llamas

Voici une question pour vous tous Fortnite joueurs, que pensez-vous de la Butin de lamas? Ces illusoires paquets de fournitures sont depuis longtemps un incontournable du jeu de tir Battle Royale et ont subi leur propre vaste collection de changements au fil des ans. Maintenant que nous sommes arrivés sur une toute nouvelle île, une partie de la base de joueurs aspire aux lamas du passé.

Un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire du Loot Llama. À l’heure actuelle dans le jeu, le Loot Llama est un véritable animal qui vous fuit si vous essayez de l’ouvrir pour le trésor qu’il transporte. Cela n’a pas toujours été le cas, et les joueurs de Fortnite qui existent depuis un certain temps peuvent se rappeler qu’il s’agissait de conteneurs vers lesquels vous pouviez simplement marcher et ouvrir.

Le changement apporté au Loot Llama est venu avec l’invasion extraterrestre tout au long du chapitre 2 de la saison 7, et comme vous pouvez l’imaginer, il a été beaucoup plus difficile de piller le butin qu’ils fournissent. Maintenant, avec Fortnite dans son troisième chapitre, un argument est avancé pour que les vieux lamas reviennent.

Le message de l’utilisateur de Reddit Corbinmar sur le subreddit Fortnite résume bon nombre des principaux problèmes que les gens rencontrent avec les lamas actuels. Pour certains, ouvrir le lama avant qu’il ne s’échappe est une tâche trop ennuyeuse à entreprendre, le coût des munitions ne vaut pas la peine, et le bruit qu’un joueur fait dans le processus conduit souvent à céder sa position.

En apparence, faire du Loot Llama un véritable défi à ouvrir est une excellente idée. Mais avec tous ces inconvénients, il est facile de comprendre pourquoi certains seraient dissuadés de les approcher. Les joueurs de Warzone qui ont joué pendant l’événement Festive Fervor seront bien conscients du problème de bruit, car Krampus était souvent une condamnation à mort pour ses victimes (en particulier dans les solos).

Maintenant, équilibrons un peu cet argument. Si vous êtes capable d’ouvrir le lama, les récompenses peuvent vraiment être ce dont vous avez besoin pour revenir dans le jeu, surtout si vous venez d’un échange de tirs qui a épuisé beaucoup de vos ressources. Les joueurs capables de piéger le lama en construisant des murs autour de lui suppriment bon nombre des problèmes auxquels ils seraient autrement confrontés, ce qui rend le butin beaucoup plus facile à obtenir tant que vous avez la patience de vous faufiler dessus.

Si vous regardez d’autres batailles royales, vous pouvez voir des défis similaires lancés aux joueurs à la recherche d’un bon butin. Dans Apex Legends, les zones chaudes ont plus de chances d’obtenir un meilleur butin au début des jeux, mais attirent de nombreuses escouades, ce qui conduit à des batailles précoces. De retour à Verdansk, les joueurs de Warzone pourraient rencontrer des salles rouges remplies de prix, mais ils devraient également sauter en parachute sur la carte, ce qui les rend vulnérables aux coups de feu.

Il est clair que le sujet de Loot Llamas n’est pas simple à résoudre, et une solution qui rend tout le monde heureux est difficile à trouver. Alors, qu’en pensez-vous, les lamas de butin devraient-ils subir des changements ou sont-ils parfaits tels quels ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

