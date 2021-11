Les joueurs de Forza Horizon 5 achètent sans cesse des Willys Jeeps pour gagner de l’argent

De la pièce maîtresse d’ouverture où vous êtes largué d’un avion survolant un volcan mexicain dans une Ford Bronco 2021 avant de passer à une Corvette Stingray Coupé 2020, une Porsche 911 «Desert Flyer» de 1989 et une Mercedes-AMG One 2021, Forza Horizon 5 tient à montrer ses meilleures voitures.

Amusant, alors, que l’un des achats et des tactiques les plus populaires pour les joueurs désireux de gagner des récompenses tourne autour d’un vieux tacot de Jeep. La jeep Willys des années 40 est l’une des préférées du moment, de nombreux joueurs récupérant le véhicule afin de profiter d’un exploit qui leur permet de gagner indéfiniment des Super Wheelspins (lire: beaucoup d’argent ou des récompenses de voitures rares) en achetant le vieux banger, en le mettant à niveau , puis le revendre.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Selon Windows Central, la voiture bon marché est disponible pour seulement 40 000 crédits et n’a besoin que de quelques points de compétence pour se mettre à niveau suffisamment pour gagner un Super Wheelspin.

Étant donné que vous pouvez « offrir » ces voitures en surplus à d’autres étrangers (y compris ceux qui ne figurent même pas sur votre liste d’amis) et obtenir le remboursement des points de compétence, d’autres joueurs trouvent leurs trouvailles de grange inondées de jeeps Willys. Pas idéal, quand ces mêmes trouvailles ont le potentiel d’inclure de bien meilleures voitures.

Il n’y a aucun moyen, au moment de la rédaction de cet article, de refuser un cadeau – donc une fois que vous avez un Willys entre les mains, il n’y a aucun moyen de s’en débarrasser… sauf de le donner à nouveau. Hum.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pour un jeu plein à craquer de super voitures et de machines ridiculement chères, c’est assez agréable de voir une vieille Jeep comme la Willy prendre un souffle de vie… même si un coup d’œil rapide sur Reddit ou Twitter révélera un profond puits de frustration de joueurs plus compétitifs.

Et il y a aussi beaucoup de joueurs : 4,5 millions selon le décompte de Microsoft, ce qui en fait le lancement de Microsoft Game Studios le plus réussi à ce jour. Ce n’est pas vraiment surprenant étant donné que Forza Horizon 5 comptait 1 million de joueurs avant le lancement.

Notre propre Tom Orry s’est imprégné de l’ambiance du Mexique et vous pouvez lire ses réflexions sur le jeu sur le lien.

Forza Horizon 5 est maintenant disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Connectez-vous maintenant et vous trouverez peut-être votre propre Willys Jeep qui attend dans une grange !