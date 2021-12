Les joueurs de Halo Infinite continuent de sauter de la carte pour gagner Oddball

Capture d’écran : 343 industries

Vous l’avez peut-être vu aussi : dans un match récent de Halo Infinite, en particulier le type de jeu excentrique, un joueur court vers le bord de la carte et saute vers la mort. Ce n’est pas un geste furtif de bravoure intérieure. C’est plutôt une véritable stratégie de victoire, et c’est ennuyeux pour l’AF.

Halo Infinite, un jeu de tir à la première personne extrêmement populaire, a son mode multijoueur gratuit disponible sur Xbox et PC depuis environ un mois maintenant. Bien que le développeur 343 Industries ait aujourd’hui des listes de lecture en mode étendu, les offres jusqu’à présent ont été minces, comprenant le Big Team Battle à grande échelle et le Quick Play à quatre contre quatre, qui est disponible dans les formats classés et occasionnels. Quick Play dirige les joueurs au hasard dans l’un des quatre types de match : tueur (match à mort de base), forteresses (contrôle de zone), capture du drapeau (vous capturez le drapeau) et excentrique, un type de jeu extrêmement spécifique à Halo. Dans l’excentrique, l’équipe qui peut s’accrocher à un crâne qui suinte de feu bleu (la « balle ») pendant 100 secondes remporte la manche. Les matchs sont meilleurs deux tours sur trois.

Dans Halo Infinite, du moins pour le moment, la balle d’oddball n’a qu’un seul point d’apparition sur chaque carte, généralement situé au centre. Si la balle sort des limites, elle réapparaît dans environ cinq secondes. Les joueurs excentriques ont donc adopté une stratégie : lorsqu’il est reculé dans un coin, le joueur qui tient le ballon se jette hors du bord, mourant dans le processus mais réinitialisant le ballon. L’un de leurs coéquipiers se tiendra près du point d’apparition de la balle, où il pourra la saisir rapidement et continuer à augmenter le score. Lorsque cela fonctionne, cela agit comme une passe de facto, mais les équipes moins coordonnées courent le risque d’envoyer le ballon directement en possession de l’équipe adverse.

Vous ne pouvez déployer cette stratégie qu’à certains emplacements. Sur la carte Live Fire, les joueurs tenant le ballon ont tendance à planer près de la tour ou des champs de l’autre côté de la structure centrale, où ils peuvent facilement sauter dans le ravin en contrebas. Sur Recharge, l’endroit pas si doux est dans la salle du générateur, où l’arme de mêlée rotative de la carte apparaît en face d’un gouffre. Il n’y a pas de place pour sauter d’une falaise sur la troisième carte étrange potentielle, Streets.

« Pourquoi tu te plains ? C’est une stratégie viable », dites-vous. « Et il existe depuis toujours ! »

Au cours de la semaine dernière, je me suis cogné la tête contre le mur sur l’un de mes défis : « gagner trois matchs excentriques en PvP ». Pendant la majeure partie de la semaine dernière, j’étais assis à deux des trois victoires nécessaires. En essayant d’en prendre un troisième, j’étais aux premières loges de mes adversaires qui se précipitaient pour combiner malheur et victoire – tous. Mince. Temps. Clairement, ce mouvement fonctionne. En effet, d’autres sites de jeux recommandent ce schéma loufoque comme un moyen fiable de gagner des parties d’excentriques.

343 Industries pourrait atténuer un peu la stratégie, soit en faisant sonner le score de l’équipe fautive (moins cinq secondes semble juste) ou en augmentant le temps de réapparition du joueur qui saute dans l’abîme (plus cinq secondes semble juste). Avoir un point d’apparition rotatif pour la balle annulerait également la strat, ou au moins introduirait un élément d’aléatoire qui égaliserait un peu les règles du jeu. Mais dans l’état actuel de Halo Infinite, cette stratégie reste quelque peu maîtrisée.

Oui, la stratégie, qui n’a pas de nom officiel, est présente dans les jeux Halo depuis près d’une décennie, lorsque les joueurs l’ont présentée comme une voie viable pour la victoire dans Halo 4 de 2012 et pour être honnête, elle se confond totalement avec celle de Halo. dichotomie caractéristique d’être un Super Serious Space Shooter tout en étant également un terrain de jeu de physique dingue dans lequel vous vous amusez juste pour le plaisir, souvent au grand dam éternel – intentionnel ou non – de vos collègues joueurs.

« Ça me fait chier quand les gens jettent [the ball] du bord », a écrit un joueur en réponse à l’apprentissage de la stratégie en 2012. « Je vais commencer à le faire. »

Quoi qu’il en soit, j’ai finalement décroché une troisième victoire la nuit dernière, seulement pour que le défi bizarre soit remplacé par l’encore plus interminable « détruire une guêpe en PvP ». C’est la vie.