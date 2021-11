Les joueurs de la console Battlefield 2042 veulent la prise en charge de la souris et du clavier

L’arrivée du jeu croisé a donné naissance à une autre grande caractéristique, souvent négligée, des nouvelles consoles : leur capacité à prendre en charge la souris et le clavier. Champ de bataille 2042 prend en charge le jeu croisé entre PC, PS5 et Xbox Series X/S – mais seuls les joueurs PC ont le choix du périphérique d’entrée.

Si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series X/S, vous ne pouvez utiliser que les contrôleurs par défaut des consoles. Sur PC, cependant, vous pouvez facilement brancher un contrôleur et profiter du meilleur des deux mondes. Battlefield 2042 prend même en charge l’échange d’entrées à la volée, ce qui permet aux joueurs de piloter/conduire des véhicules à l’aide d’un contrôleur et de garder la souris et le clavier pour le combat d’infanterie.

Cela contraste fortement avec les concurrents de Battlefield 2042, principalement Call of Duty, qui autorise les deux méthodes de saisie sur chaque plate-forme depuis des années. En effet, c’est aussi le cas pour Halo Infinite.

Les lobbies d’entrée mixtes sont une chose dans ces jeux, bien sûr, même s’ils ne vous permettent pas de changer de méthode d’entrée au milieu du match. Cela a été la source de certaines disputes au sein de leurs communautés, mais le jumelage est généralement assez décent pour normaliser l’effet.

Battlefield 2042 ne sépare pas les lobbies en fonction des entrées, et il n’est pas clair si son matchmaking est aussi avancé que Call of Duty et Halo. Néanmoins, la possibilité d’utiliser la souris et le clavier sur les consoles est celle que plusieurs milliers de joueurs demandent à DICE de mettre en œuvre.

Une nouvelle pétition – avec plus de 10 000 signatures actuellement – suscite un soutien croissant depuis des jours. L’objectif de la pétition est simple : obtenir la prise en charge de la souris et du clavier dans les nouvelles versions console de Battlefield 2042.

« Il y a un grand pourcentage de la communauté des joueurs qui est incapable de mettre à niveau ses systèmes PC pour répondre aux exigences de Battlefield 2042. Cela est dû à la disponibilité limitée des pièces PC, et toutes les pièces qui deviennent disponibles sont achetées par des scalpers et revendu au double du PDSF. Ce qui était autrefois de 300 à 600 $ US pour mettre à niveau votre carte graphique est maintenant de 1 000 à 2 000 $ US (ridicule !) », affirme la pétition.

DICE a en fait répondu à cette préoccupation avant le lancement du jeu, affirmant à l’époque que bien que la fonctionnalité ne soit pas disponible à la sortie, elle fait l’objet d’une enquête et pourrait se retrouver dans le jeu à un moment donné.

Le ton de la pétition est respectueux et sa thèse est très raisonnable, ce qui n’est pas toujours le cas avec les pétitions dirigées par des fans de cette nature. Si vous soutenez la cause, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour la signer.

