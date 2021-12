Les joueurs de la LNH n’assisteront pas aux Jeux olympiques de Pékin au milieu de la flambée de Covid

La LNH a annoncé que ses joueurs ne seraient pas autorisés à assister aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin au milieu d’une augmentation mondiale des cas de Covid.

La décision intervient après que la LNH a été forcée de suspendre sa saison, reportant un total de 50 matchs de saison régulière ce mois-ci en raison des épidémies de Covid qui ravagent leurs équipes.

commissaire de ligue Gary Bettman a fait l’annonce officielle mercredi matin.

« La Ligue nationale de hockey respecte et admire le désir des joueurs de la LNH de représenter leur pays et de participer à un tournoi « meilleur contre meilleur ». En conséquence, nous avons attendu le plus longtemps possible pour prendre cette décision tout en explorant toutes les options disponibles pour permettre à nos joueurs de participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 », indique le communiqué de Bettman.

«Malheureusement, étant donné la profonde perturbation du calendrier de la saison régulière de la LNH causée par les récents événements liés au COVID – 50 matchs ont déjà été reportés jusqu’au 23 décembre – la participation olympique n’est plus possible. Nous reconnaissons et apprécions certainement les efforts déployés par le Comité international olympique, la Fédération internationale de hockey sur glace et le comité d’organisation de Pékin pour accueillir des joueurs de la LNH, mais les circonstances actuelles nous ont empêchés de continuer malgré les meilleurs efforts de chacun. Nous attendons avec impatience la participation olympique en 2026.

La ligue a actuellement une pause dans sa saison prévue du 3 au 22 février, initialement prévue pour accueillir son week-end All-Star et les Jeux olympiques d’hiver. Bien que le week-end des étoiles de la LNH reste comme prévu, le reste de la longue pause de plus de deux semaines sera utilisé pour rattraper les matchs qui ont été reportés.

Pékin marquera les deuxièmes Jeux d’hiver consécutifs sans joueurs de la LNH. La LNH a participé pour la dernière fois aux Jeux de Sotchi en 2014, choisissant de ne pas autoriser ses joueurs à assister aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 en Corée du Sud. Avant 2018, la LNH a participé à cinq Jeux consécutifs.

