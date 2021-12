Les joueurs de la NBA non vaccinés incapables de se rendre au Canada risquent des baisses de salaire, des amendes ou des suspensions : rapport

Les joueurs de la NBA non vaccinés pourraient faire face à de graves mesures disciplinaires de la part de la ligue s’ils ne peuvent pas jouer à Toronto en vertu de la nouvelle exigence de vaccination du gouvernement canadien pour les voyageurs, selon un rapport.

La NBA a envoyé mardi un mémo à ses équipes les informant que tout joueur qui n’est pas complètement vacciné et qui ne peut pas fournir de preuve de vaccination avant le 15 janvier ne pourra pas entrer dans le pays pour jouer à Toronto, selon ..

Les joueurs qui manquent des matchs pour cette raison seront confrontés à une baisse de salaire et pourraient également être frappés d’une amende, d’une suspension ou d’une « autre action » de la ligue, a ajouté le rapport.

Le gouvernement canadien a annoncé le mois dernier que les athlètes professionnels devront désormais être vaccinés pour entrer dans le pays, une politique qui était auparavant mise en place pour tous les voyageurs.

« À compter du 15 janvier, il n’y aura plus d’exemption pour les athlètes professionnels et amateurs », a déclaré à l’époque le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, via le New York Post.

La nouvelle politique aura également un impact sur la LNH, la MLB et la MLS – les ligues avec des équipes qui jouent au Canada.

La NBA a actuellement un taux de vaccination de 97%, selon USA Today

Une quinzaine de joueurs ne sont pas vaccinés et parmi ceux qui ont reçu le vaccin, 60 % auraient reçu un rappel.