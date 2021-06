Les joueurs de la NFL non vaccinés auront une saison beaucoup, beaucoup plus difficile selon de nouvelles règles

La NFL et la NFLPA ont publié des directives Covid-19 pour les joueurs avant la saison 2021, et la vie sera très, très différente pour les joueurs qui décident de ne pas se faire vacciner, de ceux qui le font.

Un accord conjoint entre la ligue et le syndicat, envoyé aux équipes cette semaine, détaille comment les joueurs sont autorisés à opérer s’ils reçoivent le vaccin par rapport à ceux qui ne le font pas. Voici la liste complète des restrictions que les joueurs adopteront cette saison.

Restrictions NFL Covid

Joueurs vaccinés Joueurs non vaccinés Joueurs vaccinés Joueurs non vaccinés Ne seront pas tenus de se soumettre aux tests Covid-19 quotidiens. Sera testé quotidiennement. Ne sera pas tenu de porter des masques dans les installations de l’équipe ou pendant les déplacements. Devra porter des masques dans les installations et lors des déplacements. N’aura pas besoin de mettre en quarantaine après avoir été exposé au Covid-19. Devra s’auto-mettre en quarantaine après l’exposition. Aucune restriction de voyage ou limite de mouvement. Restera sous les mêmes restrictions de voyage que la saison 2020. Les activités de la salle de musculation seront illimitées pour les joueurs entièrement vaccinés. Seront tenus de limiter leur nombre de salles de musculation à 15 personnes. Peut utiliser la cafétéria de l’équipe sans restriction. Doit prendre ses distances sociales pendant les repas. Pas le droit de manger avec des coéquipiers. Aucune limite sur les opportunités sociales, médiatiques, marketing ou promotionnelles. Pas autorisé à avoir des opportunités sociales, médiatiques, marketing ou promotionnelles. Peut utiliser les hammams et le sauna de l’équipe comme d’habitude. Il est interdit d’utiliser le hammam ou le sauna. Peut manger avec des membres de la famille et des amis vaccinés lors des déplacements en équipe. Requis pour rester à l’hôtel de l’équipe pour les repas. Ne peut pas manger dans les restaurants. Impossible d’interagir avec les non-membres de l’équipe pendant le voyage.

La décision de la NFL et de la NFLPA intervient après que les tentatives de l’équipe pour motiver davantage de joueurs à se faire vacciner n’aient pas eu d’impact. Alors que de nombreuses équipes revendiquent 100% de leur front office et que le personnel de soutien est entièrement vacciné contre le virus, le nombre de joueurs est terriblement à la traîne, estimé à moins de 50% à l’échelle de la ligue.

Ces dernières directives conservent la possibilité pour les joueurs d’avoir la liberté de choix lorsqu’il s’agit de se faire vacciner, mais pas le privilège d’être à l’abri des conséquences. Les joueurs de la NFL ont accordé à l’unanimité à la NFLPA le droit de négocier en leur nom en ce qui concerne les directives médicales et disciplinaires en vertu de la convention de négociation collective de la NFL 2020.

Désormais, les joueurs non vaccinés devront décider si le fait de rester non vacciné vaut les restrictions accrues auxquelles ils sont confrontés au cours de la saison 2021 en conséquence.